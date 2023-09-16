Видеомонтаж, редакция фото, работа с текстами и тд. Опыт работы есть, сроки выполнения минимальные.

Занимаюсь ВИДЕОМОНТАЖОМ, как пример моих работ могу предоставить ссылку на YouTube канал (https://www.youtube.com/channel/UCLTMcmoDxhnJxVrBqiVX8wg) Так же снимаю/монтирую множество танцевальных и не только видео в Инстаграмм:

(https://www.instagram.com/tv/B2CAVhSoDxk/?igshid=kcthgjr0k3t0

https://www.instagram.com/tv/B5-Fz4MCCrk/?igshid=1bx6ope6n2j21

https://www.instagram.com/p/Bwr_5UGi_jt/?igshid=bls2xeeb1krm

https://www.instagram.com/p/BnJZCSaHpoQ/?igshid=108r6vkjg8pwl

https://www.instagram.com/p/Bj7_CtXnRak/?igshid=187vuadc5es3e)