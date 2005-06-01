anastasiia-86

smm-менеджер

Обучение

2004- Окончила среднюю школу № 36.

2008- Окончила ВКГТУ им. Д.Серикбаева, факультет информационных технологий и энергетики. Вычислительная техника и программное обеспечение.

2009- Окончила курсы по специальности бухгалтер-универсал.

2010- Прошла курсы обучения работе с операционной системой

«Arta» версии 1.5 и мультимедиа программным комплексом «Pythagoras» версии 2 в качестве тренера-консультанта.

2011- Прослушала курс семинара «Электронное правительство и электронные услуги».

2011- Повышение квалификации в Республиканском институте повышения квалификации руководящих и

научно-педагогических кадров системы образования (Технологические аспекты

организации системы электронного обучения (e-learning) в организациях образования).

2011- Прослушала курсы казахского языка.

2012- Водительское удостоверение категории В

Опыт работы

1. ТОО Медико-Санитарной Части №2

Период работы: 2004 Должность: программист Должностные обязанности: практика (написание программного обеспечения для статистического отдела).

2. АО «УК ТМК», отдел КИПиА (контрольно-измерительные приборы и автоматизация)

Период работы: 2004 Должность: программист Должностные обязанности: практика.

3. ТОО «Ломиса» - магазин «Новострой»

Период работы: 01.06.2005-31.08.2005, 01.06.2006-31.08.2006, 01.06.2007-31.08.2007 Должность: продавец-консультант, кассир Должностные обязанности: консультация покупателей, прием платежей.

4. ТОО «Казцинк»

Период работы: 2008 Должность: программист Должностные обязанности: дипломная практика (написание ПО).

5. ИП Пшеничная

Период работы: 07.2008-04.2009 Должность: директор, сметчик Должностные обязанности: расчет сметной документации по строительному направлению.

6. ТОО «МСЧ-2»

Период работы: 04.2009-11.2009 Должность: оператор ПК Должностные обязанности: занесение информации в мед. программы статистического отдела.

7. ГКП МИАЦ ВКО (Медицинский информационно-аналитический центр ВКО).

Период работы: 01.2010-04.2010 Должность: программист Должностные обязанности: работа с базами данных и их создание, подготовка отчётной

документации, сбор и анализ данных по информатизации.

8. ГУ «Средняя школа№42»

Период работы: 04.2010-08.2012 Должность: инженер по обслуживанию компьютерной техники

Должностныеобязанности: обеспечение стабильной работы локальной сети, сохранность данных,

антивирусная защита, установление операционных систем, программного обеспечение, поддержка работоспособности бухгалтерского ПО, государственные закупки, замена запасных частей системного блока.

9. ТОО «Системы безопасности» (ТОО «Арыстан Кузет») –охранная фирма

Период работы: 08.2012-04.2015 Должность: менеджер отдела маркетинга, офис-менеджер, сметчик

Должностные обязанности: консультация клиентов; составление, подписание договоров; работа с личными делами сотрудников – составление приказов, трудовых договоров, актов приема-передачи, занесение информации в трудовую книжку; составление документов (писем, коммерческих предложений, уведомлений, актов, реестров, журналов, отчетов);

поиск и размещение рекламы; составление смет, актов выполненных работ охранно-пожарной сигнализации (SANA-2001);ведение отчетности, контроль за дебиторской задолженностью; логистика; черчение ОПС (Nano-cad); участие и составление документов для ценовых предложений и тендеров Самрук-Казына, государственные закупки

10. ИПШахворостова – детский игровой зал

Период работы: 10.2015-10.2016 Должность: администратор, кассир

11. ИП«BIZ-PRO» – рекламное агентство

Период работы: 11.2016-01.2017 Должность: менеджер интернет-проектов Должностные обязанности: работа с клиентами и с контекстной рекламой

12. ИП«BB-mania.kz» – интернет-магазин корейской косметики

Период работы: 02.2017-03.2018 Должность: менеджер интернет-проектов Должностные обязанности: SMM продвижение в социальных сетях, SMM реклама,Email-маркетинг, ведение YouTube канала, работа с клиентами и заказами,

консультация клиентов