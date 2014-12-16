Бузхалтерское сопровождение организаций и индивидуальных предпринимателей.
Главный бухгалтер опытом работы более 8 лет окажет помощь в бухгалтерском сопровождении организациям с любым режимом налогообложения (ОСНО, УСНО (6% либо 15%) , либо ЕНВД. Возможно полное, либо частичное ведение учета. Подготовка и сдача бухгалтерской и налоговой отчетности, ФСС, ПФР. Восстановление бухгалтерского учета.
тел. +7 (915) 920 89 11
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Бухгалтерские услуги
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$10/час
от 1 дня
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