Бузхалтерское сопровождение организаций и индивидуальных предпринимателей.

Главный бухгалтер опытом работы более 8 лет окажет помощь в бухгалтерском сопровождении организациям с любым режимом налогообложения (ОСНО, УСНО (6% либо 15%) , либо ЕНВД. Возможно полное, либо частичное ведение учета. Подготовка и сдача бухгалтерской и налоговой отчетности, ФСС, ПФР. Восстановление бухгалтерского учета.

тел. +7 (915) 920 89 11

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