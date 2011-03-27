установить скрипт корзины с отправкой на email на сайт-каталог
Веб-программирование2 заявки
Закрыт
13 лет назад
установить скрипт корзины с отправкой на email на сайт-каталог
Нужно установить сделанный скрипт поиска на сайт Joomla
Сайт JOOMLA Нужен модуль поиска с запросом на другой сайт. Посетитель на нашем сайте вводит поисковый запрос(артикул з/части),запрос уходит на другой сайт под нашим логином и паролем,и на нашем сайте выводится результат с ...
Сайт JOOMLA Нужен модуль поиска с запросом на другой сайт. Посетитель на нашем сайте вводит поисковый запрос(артикул з/части),запрос уходит на другой сайт под нашим логином и паролем,и на нашем сайте выводится результат с ...
Нужно интегрировать TecDoc в работающий инет-магазин Joomla+Virtuemart.Возможно-ли?