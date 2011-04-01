andalexvik

ДОСВІД РОБОТИ[table]Дати

Назва закладу

Посада

З 2011 року по теперішній час

-Громадська організація «Кремінський центр правової інформації, консультації та допомоги «Колохорт»

Керівник

З 2010 року по 2016 рік

З 2011 року по 2016 рік

-Кремінська районна громадська організація «Кремінський центр регіонального розвитку

«Наша громада» ;

член організації:

виконавчий директор.

з 2008 р. до

теперішнього часу

приватний підприємець

-Діяльність в сфері права.

-Надання інформаційних послуг.

-Надання інших комерційних послуг.

1998ДІВС ДонДУправознавство2017 СНУ ім.Даля правознавство[/table]Мови : українська, російська – вільно англійська – початковий рівеньСПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ТА НАВИЧКИ Починаючи з березня 2010 року був добровільним помічником, згодом волонтером, згодом прийнятий до складу Кремінської районної громадської організації «Кремінський центр регіонального розвитку «Наша громада». В лютому 2011 року згідно наказу голови правління РГО «КЦРР «Наша громада» був призначений виконавчим директором КРГО «КЦРР «Наша громада». В період з березня 2010 року по 31 грудня 2010 року приймав участь у реалізації проекту «Посилення правових можливостей малозабезпечених верств населення в Луганській області» програми Міжнародного Фонду «Відродження» «Верховенство права» як юрист Центру правової інформації та консультацій в м.Кремінна Луганської області. Починаючи з листопада 2010 року приймав участь у проекті Агенства США з міжнародного розвитку (USAID) «Доступ до правосуддя та правової обізнаності в Україні «Правова країна» як представник КРГО «КЦРР «Наша громада» у коаліції проекту у сфері захисту прав власності. В період з з 01.04.2011р по 30.09.2011 року приймав участь у реалізації проекту № 44140 «Підвищення правових можливостей малозабезпечених верств населення» в Кремінському районі Луганської області в рамках програми Міжнародного Фонду «Відродження» «Верховенство права» як керівник проекту. В період з 01.08.2012р по 31.01.2013 р. приймав участь у реалізації проекту №46515 «Правова допомога мешканцям Кремінського району Луганської області з використанням інноваційних технологій» в рамках програми Міжнародного Фонду «Відродження» «Верховенство права» як керівник проекту. Починаючи з грудня 2013 року по червень 2014 року приймав участь в реалізації проекту № 48383 «Формування в громадах Кремінського району стійкої організаційної та фінансової основи для надання безоплатної первинної правової допомоги та забезпечення стабільної роботи Центру правової інформації та консультацій.» в рамках програми Міжнародного Фонду «Відродження» «Верховенство права» як керівник проекту. У період з вересня 2015 року по грудень .2015 року ,та в період з лютого 2016 р. по березень 2016 р. за підтримки всесвітньої мережі некомерційних організацій Help Age International в рамках виконуваної на території України програми з надзвичайних ситуацій був реалізований проект, спрямований на надання послуг психологічної адаптації та юридичного інформування для надання допомоги ВПО в реінтеграції з приймаючою громадою, де я приймав участь як юрист проекту. В період з грудня 2015 р. по березень 2016 р. ВГО «Ліга соціальних працівників України» на території Луганській області реалізовувала проект «Впровадження підходу «кейс-менеджмент» у роботі з внутрішньо переміщеними особами в Донецькій, Луганській, Полтавській та Харківській областях», де відповідно до угоди надавав послуги кейс-менеджера для ВПО. З квітня 2016 року по вересень 2016 року співпрацював з ГО «Центр Соціальної Дії» в рамках додаткової угоди між ГО «ЦСД» та ГО «КЦПІКД «Колохорт» з метою надання послуг юридичного інформування ВПО для реінтеграції з приймаючою громадою , надавав юридичні послуги . В період з лютого 2016 р. по березень 2016 р. ,та в період з липня 2016р. по грудень 2016р. відповідно до угоди з Представництвом Норвезької Ради у справах біженців в Україні надавав наступні послуги : надання бенефіціарам основної інформації стосовно їх прав і свобод; організація та проведення інформаційних сесій для бенефіціарів; розповсюдження інформаційних матеріалів, наданих Замовником; складання звітів щодо діяльності та підготовка описів окремих випадків (справ) за вимогою керівництва програми ICLA; складення і надання Замовнику планів; виконання інших завдань за вимогою координатора ICLA або менеджера розвитку програм ICLA у відповідності до договору. В період з серпня 2016 р. по жовтень 2016 р. відповідно до угоди з Представництвом Данської Ради у справах біженців в Україні /Данська група з розмінування надавав послуги фахівця з опитування населення , послуги надавались на території Кремінського та Попаснянського районів Луганської області.,