andrew_kyuri

Настройка и ведение рекламных кампаний в Google Adwords и Яндекс Директ
Опыт работы 1,5 года. Работал с реальными проектами.
Присутствуют сертификаты AdWords:
- Основы AdWords
- Сертификация AdWords по мобильной рекламе
- Сертификация AdWords по поисковой рекламе
- Сертификация AdWords по медийной рекламе
Я жуткий практик.
Когда много тестируешь, оказывается, что много информации в интернете о Google Adwords и Яндекс Директ - нерабочая чепуха.
Выяснил, что основа продажи - закупать людей, которые изъявили желание воспользоваться вашими услугами. Отбираю только целевые ключи - даже просматриваю поисковую выдачу по запросам (по ней видно, коммерческий ли ключ). Более горячего трафика, чем с моих кампаний, придумать сложно.
С адекватными людьми всегда договоримся. Обращайтесь!