andrew_kyuri

Настройка и ведение рекламных кампаний в Google Adwords и Яндекс Директ

Опыт работы 1,5 года. Работал с реальными проектами.

Присутствуют сертификаты AdWords:

- Основы AdWords

- Сертификация AdWords по мобильной рекламе

- Сертификация AdWords по поисковой рекламе

- Сертификация AdWords по медийной рекламе

Я жуткий практик.

Когда много тестируешь, оказывается, что много информации в интернете о Google Adwords и Яндекс Директ - нерабочая чепуха.

Выяснил, что основа продажи - закупать людей, которые изъявили желание воспользоваться вашими услугами. Отбираю только целевые ключи - даже просматриваю поисковую выдачу по запросам (по ней видно, коммерческий ли ключ). Более горячего трафика, чем с моих кампаний, придумать сложно.

С адекватными людьми всегда договоримся. Обращайтесь!