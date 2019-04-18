Добро пожаловать, меня зовут Андрей. С 2009 года я занимаюсь живым продвижением групп в социальных сетях.
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Живые гарантированно вступившие участники по критериям с приглашений
1 000 живых вступивших без критериев от 1500 до 2000 руб.
1 000 живых вступивших от 18 лет, с возможностью выбора пола и страны от 2000 до 2500 руб.
1 000 живых вступивших по критериям: город, пол, возраст - 4000 руб.
1 000 живых вступивших из групп-конкурентов или по Вашему списку ID от 4000 до 5000 руб.
Сроки:
- 1 000 живых вступивших с приглашений в течении 4-6 недель
Акция!
2 000 живых вступивших от 18 лет, с возможностью выбора пола и страны от 3500 до 4000 руб.
2 000 живых вступивших по критериям: город, пол, возраст или из групп-конкурентов - 7000 руб.
Офферы
Качественные офферы, до 5% собак, не списывают
1 000 офферов - 800 руб.
P.s. офферы - живые участники, что вступают за вознаграждение, куда им укажут
Автолайки
На каждый новый пост автоматически крутятся лайки (лайкают боты)
5000 лайков на группу - 600 руб.
P.s. 5000 лайков распределяем на примерное количество постов, что выйдет в месяц. 50 постов в месяц - каждый пост получает по 100 лайков.
Продвижение путем массфолловинга. Стоимость 20 000 зафолловленных пользователей по интересующей Вас аудитории – 2000 руб., т.е. всего 20 000 касаний по целевой аудитории. На выходе получаете от 400 до 1000 живых подписчиков по целевой аудитории и порядка 20 тыс. просмотров ЦА.
Автолайки
На каждый новый пост автоматически крутятся лайки (лайкают боты)
10 000 лайков на группу - 600 руб.
P.s. 10 000 лайков распределяем на примерное количество постов, что выйдет в месяц. 50 постов в месяц - каждый пост получает по 200 лайков.
Профессиональное ведение сообществ в социальных сетях
Ежемесячное ведение сообществ от 3500 руб. Публикация от 1-2 постов в день, опросов, модерация, брендирование и индивидуальный дизайн постов. Подробная информация по пакетам ведения http://smm-partner.ru/vedenie-soobshchestv-v-sotsialnyh-setiah
Оформление сообществ под ключ
Цена оформления Вк, Fb, Ок и Ig - 4000 руб.
+200 отзывов и безопасных сделок на фрилансе: https://www.fl.ru/users/andreyka911/
Контакты для связи
Skype andrey911sk (внимательно вводите логин, есть двойник, никаких ":" в логине и т.д.)
Telegram andrey911sk
Icq 388080860
- РАСКРУТКА ГРУППЫ “LA TARTA | САМАРА” +5000 человек113 просмотров
- РАСКРУТКА ГРУППЫ Вк "PRAGMATIK | ОРЕНБУРГ" +10 000129 просмотров
- Продвижение Pepsi Украина Вк +60 000 участников110 просмотров
- РАСКРУТКА FACEBOOK "Смейся до слёз ツ" +500 000106 просмотров
- РАСКРУТКА Вк "ШКАФЫ-КУПЕ. КРАСНОЯРСК" +20 000111 просмотров
- РАСКРУТКА Instagram "Chic_niko_" +8 00088 просмотров
- РАСКРУТКА Instagram "ТАКИ-ДА, ОДЕССА!" +50 00092 просмотра
- Раскрутка “KEYHOLE QUEST, ЛИПЕЦК” ВК +12 000107 просмотров
- ГРУППА Вк "ТОНИРОВКА АВТО В ТОЛЬЯТТИ" +5000107 просмотров
- РАСКРУТКА ГРУППЫ Вк "ИН-ГРУПП. ТУЛА" +4000100 просмотров
- ГРУППА Вк "FIRM | САРАТОВ" +200086 просмотров
- РАСКРУТКА ПАБЛИКА Вк "ТАКИ-ДА, ОДЕССА!" +80 000114 просмотров