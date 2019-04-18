Профессионально занимаюсь продвижением, оформление и ведением сообществ в социальных сетях: Вконтакте, Одноклассники и Instagram

Добро пожаловать, меня зовут Андрей. С 2009 года я занимаюсь живым продвижением групп в социальных сетях.

Вконтакте | Одноклассники

Живые гарантированно вступившие участники по критериям с приглашений

1 000 живых вступивших без критериев от 1500 до 2000 руб.

1 000 живых вступивших от 18 лет, с возможностью выбора пола и страны от 2000 до 2500 руб.

1 000 живых вступивших по критериям: город, пол, возраст - 4000 руб.

1 000 живых вступивших из групп-конкурентов или по Вашему списку ID от 4000 до 5000 руб.

Сроки:

- 1 000 живых вступивших с приглашений в течении 4-6 недель

Акция!

2 000 живых вступивших от 18 лет, с возможностью выбора пола и страны от 3500 до 4000 руб.

2 000 живых вступивших по критериям: город, пол, возраст или из групп-конкурентов - 7000 руб.

Офферы

Качественные офферы, до 5% собак, не списывают

1 000 офферов - 800 руб.

P.s. офферы - живые участники, что вступают за вознаграждение, куда им укажут

Автолайки

На каждый новый пост автоматически крутятся лайки (лайкают боты)

5000 лайков на группу - 600 руб.

P.s. 5000 лайков распределяем на примерное количество постов, что выйдет в месяц. 50 постов в месяц - каждый пост получает по 100 лайков.

Instagram

Продвижение путем массфолловинга. Стоимость 20 000 зафолловленных пользователей по интересующей Вас аудитории – 2000 руб., т.е. всего 20 000 касаний по целевой аудитории. На выходе получаете от 400 до 1000 живых подписчиков по целевой аудитории и порядка 20 тыс. просмотров ЦА.

Автолайки

На каждый новый пост автоматически крутятся лайки (лайкают боты)

10 000 лайков на группу - 600 руб.

P.s. 10 000 лайков распределяем на примерное количество постов, что выйдет в месяц. 50 постов в месяц - каждый пост получает по 200 лайков.

Профессиональное ведение сообществ в социальных сетях

Ежемесячное ведение сообществ от 3500 руб. Публикация от 1-2 постов в день, опросов, модерация, брендирование и индивидуальный дизайн постов. Подробная информация по пакетам ведения http://smm-partner.ru/vedenie-soobshchestv-v-sotsialnyh-setiah

Оформление сообществ под ключ

Цена оформления Вк, Fb, Ок и Ig - 4000 руб.

+200 отзывов и безопасных сделок на фрилансе: https://www.fl.ru/users/andreyka911/

Контакты для связи

Skype andrey911sk (внимательно вводите логин, есть двойник, никаких ":" в логине и т.д.)

Telegram andrey911sk

Icq 388080860

Сайт http://smm-partner.ru