andreykom

Гость andreykom

 
35 летРоссия/Новосибирск
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

занимаюсь 3D Графикой уже около 3 лет. Выполняю работы по не сложной анимации, неплохо владею Photoshop

Несколько моих примеров можно посмотреть в портфоли.

-Связаться со мной можно через ICQ или email-

Портфолио
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