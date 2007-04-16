занимаюсь 3D Графикой уже около 3 лет. Выполняю работы по не сложной анимации, неплохо владею Photoshop
Несколько моих примеров можно посмотреть в портфоли.
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Портфолио
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- Цветы229 просмотров
- 3D и фотография209 просмотров
- TeC211 просмотров
- Столовая209 просмотров
- Room&robot225 просмотров
- Robot189 просмотров
- RobMonster205 просмотров
- OfficeRoom215 просмотров
- Room217 просмотров
- MonsterCar239 просмотров
- Оффисный стул208 просмотров