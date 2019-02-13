Привет!

Меня зовут Настя и будет круто поработать над интересным проектом. Я 24/7 на связи, поэтому обсуждать детали заказа и вносить правки не будет проблемой.

Что я умею?

— Создавать векторную графику/иллюстрации

— Верстать (текст/брошюра/т.д)

— Создание логотипа и фирменного стиля

— Создание иконок

— Создание паттерна

— Работа с анимацией в Principle

— Создание и верстка презентации и лендинга

— Дизайн любых носителей (постеры/билеты/стикеры/журналы/что душе угодно)

Пиши — всегда готова к новым идеям!

Мое портфолио можно посмотреть по ссылке — https://readymag.com/u81845642

Связаться на почте [email protected] или в Telegram: @anfinogen