Привет!
Меня зовут Настя и будет круто поработать над интересным проектом. Я 24/7 на связи, поэтому обсуждать детали заказа и вносить правки не будет проблемой.
Что я умею?
— Создавать векторную графику/иллюстрации
— Верстать (текст/брошюра/т.д)
— Создание логотипа и фирменного стиля
— Создание иконок
— Создание паттерна
— Работа с анимацией в Principle
— Создание и верстка презентации и лендинга
— Дизайн любых носителей (постеры/билеты/стикеры/журналы/что душе угодно)
Пиши — всегда готова к новым идеям!
Мое портфолио можно посмотреть по ссылке — https://readymag.com/u81845642
Связаться на почте [email protected] или в Telegram: @anfinogen
Портфолио
- Визитки135 просмотров
- Постеры для фестиваля+билет138 просмотров
- Открытка175 просмотров
- Верстка первых страниц книги142 просмотра
- Паттерн+обложка для книги110 просмотров
- Иконки114 просмотров
- Создание иллюстрации для обложки108 просмотров
- Постер94 просмотра
- Стикер107 просмотров