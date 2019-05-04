Тестирование, сложные тексты, видеоинструкции

Работаю на постоянной основе в проектах MotoDarom.Ru и Weblime.

1. Создание инструкций и видеоинструкций.

Подробные графические или видеоинструкции на любую тему. Примеры работ на канале MotoDarom.Ru: https://www.youtube.com/channel/UCwrw3B2fU_p2X3YQEgWmTbw?view_as=subscriber

2. Написание сложных текстов.

А. Настоящие «продающие» тексты, а не то, что зачастую за них выдается. Хороший «продающий» текст, продукт индивидуальный и требует тщательной выверки. Поэтому стоит дороже обычного копирайта, зато действительно работает и приносит владельцу реальную прибыль.

Б. Научно-технические тексты ЛЮБОЙ направленности с углубленным пониманием материала не отличимые от профессиональных научных или конструкторских работ.

В. Многопроходное сокращение и оптимизация любых сложных текстов без изменения их смысла

Г. Написание методических материалов, инструкций, опросов, тестов.

3. Тестирование веб ресурсов и приложений (QC).

Тестирование удобства использования (юзабилити, UX testing), пользовательского интерфейса (UI testing), функциональное тестирование, тестирование совместимости, уязвимости и безопасности. Проверка сайта или приложения на соответствие ТЗ. Опытный методист, поэтому, как правило, нахожу ошибки после работы других тестеров. Навыки дизайнера и маркетолога позволяют искать ошибки дизайна и маркетинга. Опыт тестирования баз данных, программных алгоритмов. Владею алгоритмизацией, опыт программирования, способен предложить идеи и алгоритмы выполнения ваших задач. Возможно формирование ТЗ для создания приложения или сайта по результатам тестирования.

4. Пользовательское тестирование товаров народного потребления