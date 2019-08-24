anika-voin

Корректирование, стилистическое редактирование текста любого объема и жанра

Опыт работы - более 3 лет.

Стопроцентная грамотность, высокая скорость работы, умение работать с большими объемами текста, исполнительность, соблюдение всех сроков заказчика. Уверенный пользователь ПК.

Стилистическое редактирование авторских материалов, внесение корректорских правок, вычитка сверстанных материалов, редакторская правка-обработка: устранение логических, стилевых и языковых ошибок, опечаток, проверка орфографии и пунктуации. Оформление текста и всех его элементов в соответствии с ГОСТом. Приведение текста к единому стилю. Редактирование и корректировка юридической, методической, художественной литературы, информационных и нормативных материалов; редактирование и корректировка буклетов, анкет, аннотаций, рецензий быстро и качественно.