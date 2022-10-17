ann_kholodOK

Анна ann_kholodOK

 
27 летУкраина/Киев
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Сайт под ключ/ дизайн логотипов любой сложности/ разработка/ ребрендинг/ отрисовка.

Привет, если вам нужно:

  • Создать сайт под ключ;
  • Разработать логотип;
  • Редизайн логотипа;
  • Фирменный стиль;
  • Иллюстрация;
  • Создание креативной рекламы.
Пишите))

Имею большой опыт в дизайне полиграфии, подготовке к печати упаковки.

Работаю без предоплаты и в быстрые сроки предоставлю качественный дизайн)

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