Сайт под ключ/ дизайн логотипов любой сложности/ разработка/ ребрендинг/ отрисовка.
Привет, если вам нужно:
- Создать сайт под ключ;
- Разработать логотип;
- Редизайн логотипа;
- Фирменный стиль;
- Иллюстрация;
- Создание креативной рекламы.
Имею большой опыт в дизайне полиграфии, подготовке к печати упаковки.
Работаю без предоплаты и в быстрые сроки предоставлю качественный дизайн)
Портфолио
- Stickers_food42 просмотра
- Business card40 просмотров
- Easter49 просмотров
- Bull47 просмотров
- Logo23 просмотра
- Redesign26 просмотров