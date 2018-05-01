anna-sever

Ответственность, грамотность.
Рерайт и копирайт (с использованием ключевых слов)
Верстка, лендинги
Веб-дизайн
Высшее экономическое образование. Основная работа - экономист.
Дополнительно окончила курсы по созданию сайтов. С HTML и Photoshop знакома со школы - более 15 лет.
Постоянно занимаюсь самообразованием, изучаю новые тенденции в создании сайтов, в веб-дизайне. Грамотная речь, эрудированность, широкий кругозор. Ответственно подхожу к выполнению любой работы.
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