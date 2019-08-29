РЕКРУТЕР

Полищук Анна Сергеевна

Дата рождения: 18 сентября 1989Место жительства: город Кривой РогТелефон: (067) 79-86-400E-mail: [email protected]Цель: претендую на работу по специальность менеджер-консультантОбразование: 2007-2014 гг. Криворожский национальный университет (КПИ)Специальность: эколог «охрана окружающей среды»Форма обучения: дневнаяПрофессиональный опыт - прохождение онлайн-курсов по маркетингу, менеджменту, арбитража и психологии. А также успешно сдала сертификационный экзамен по продажам программ «1С: Предприятие 8» для хозрасчетных организаций и получила сертификат.Должность: онлайн-маркетолог (удаленная работа)Обязанности: выполнение поручений от руководителя практики и в конце защиту отчета по прохождению данной практики.Достижения: закончила онлайн-курсы в сфере маркетинга и менеджмента, а также арбитражного трафика. Получила сертификат по продажам программ «1С: Предприятие 8» для хозрасчетных организаций. Могу разрабатывать:• группы для рекламы чего-либо (в любой сфере бизнеса и не только), как в Facebook, так и в VK;• делать сайты и бизнес-страницы для рекламы бизнеса;• является навыки продаж и работы в программе 1C (CRM и документооборота).Профессиональные навыки и знания:1. Знание ПК, стандартов и нормативов, касающихся компьютера.2. Изготовление и размещение рекламы на любых сайтах.3. Работа с социальными сетями, наполнение оригинальным контентом.4. Владение ПК: Word, Excel и Internet.5. Умение моделировать на компьютере графики в Excel.6. Продвинутый пользователь.7. Умение вести переговоры (знание невербальной психологии), достичь поставленной цели.8. Люблю работать с брендами по косметике как волос, так и лица.9. Могу работать и пиар-менеджером.10. Люблю когда работы много, когда дружная команда.Дополнительная информация:1. РезюмеПолищук Анна Сергеевнаe-mail: [email protected]https: //www.facebook. com / loveseeanna

Личные качества:1. Целеустремленность.2. Готовность отстаивать свои идеи.3. Аккуратность.4. Дисциплинированность.5. Гражданская смелость.6. Дипломатичность.7. Порядочность.8. Высокая работоспособность.