anna_freelance

Ищу удалённую работу переводчиком (с английского на русский)/корректором/автором статей/ копирайтером/редактором. Быстро, качественно и по умеренным ценам. Разовые заказы, удаленное сотрудничество или же гуманный график в офисе.

Образование филологическое. Соответствующий опыт имеется. Мечта всей жизни - перевод книги (опять же, с английского на русский). Рассмотрю все предложения и вышлю резюме!