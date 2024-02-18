anna_grischina

Анна anna_grischina

 
24 года
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Инфографика/дизайн карточек

Создаю и оформляю классные карточки товаров для маркетплейсов

Срок разработки от 1 до 3х дней

Что вы получаете?:

Продающий дизайн карточек товара

Повышение количества продаж

Качественное и выделяющееся оформление инфографики

Стоимость услуги: от 250р за штуку

*окончательная цена зависит от сложности макета,рассчитываю индивидуально

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