Инфографика/дизайн карточек Создаю и оформляю классные карточки товаров для маркетплейсов Срок разработки от 1 до 3х дней Что вы получаете?: Продающий дизайн карточек товара Повышение количества продаж Качественное и выделяющееся оформление инфографики Стоимость услуги: от 250р за штуку *окончательная цена зависит от сложности макета,рассчитываю индивидуально

Я против войны в Украине !