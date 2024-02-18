Инфографика/дизайн карточек
Создаю и оформляю классные карточки товаров для маркетплейсов
Срок разработки от 1 до 3х дней
Что вы получаете?:
Продающий дизайн карточек товара
Повышение количества продаж
Качественное и выделяющееся оформление инфографики
Стоимость услуги: от 250р за штуку
*окончательная цена зависит от сложности макета,рассчитываю индивидуально
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Инфографика для маркетплейсов1 просмотр
- Инфографика для маркетплейсов1 просмотр
- Инфографиканет просмотров