anna_logvinova

Контент-менеджер, ретушер

Опыт работы:

Графический редактор с 12.2015 по наст. время (2 месяца)

Интернет-магазин (Продажа мобильных запчастей и аксессуаров)

Обтравка и обработка фото для сайта мобильных аксессуаров и комплектующих

Контент-менеджер с 09.2015 по 12.2015 (3 месяца)

- координация и проверка работы группы контент-менеджеров

- наполнение базы товаров

- подготовка фотографий

- написание уникального контента для товара

- подбор ключевых слов (wordstat, mutagen)

Ретушер, контент-менеджер, менеджер по работе с клиентами с 09.2012 по 09.2015 (3 года)

Интернет-магазин женской одежды (розничная продажа одежды)

- консультация клиентов по ассортименту, ценам

- прием заказов

- контроль своевременных доставок перевозчиком

- контент менеджмент (работа в 1С и работа в админке сайта): ценообразование, заполнения базы товаров, редактирования карточки товара

Образование:

Высшее с 09.2006 по 07.2011

Днепродзержинский государственный технический университет, Биотехнология (промышленная биотехнология), Днепродзержинск.

Профессиональные навыки:

Навыки работы с компьютером, ПО: уверенный пользователь ПК (MS Office, Adobe Photoshop,

Lightroom), уверенный пользователь Интернет, уверенная работа с Google документами

Владение языками:

Английский — средний

Русский — эксперт

Украинский — эксперт

Дополнительная информация

Ключевая информация:

Опыт работы с платформами cs cart, magento

Владение графическим редактором Photoshop, программой Lightroom: цвето- и светокоррекция фотографий

- обтравка и/или обработка фотографий предметов (одежда, ювелирные изделия и т.д.)

- создание коллажей

- пакетная обработка фотографий

- разработка статических баннеров

- разработка баннеров для слайдера на сайте

- удаление водяных знаков

Личные качества:

Ответственная, коммуникабельная, целенаправленная, инициативная, пунктуальная; умею работать в команде, налаживать и поддерживать контакты, быстро обучаюсь новому.

Семейное положение: не замужем