anna_logvinova

Опыт работы:
- Графический редактор с 12.2015 по наст. время (2 месяца)
Обтравка и обработка фото для сайта мобильных аксессуаров и комплектующих
- Контент-менеджер с 09.2015 по 12.2015 (3 месяца)
- координация и проверка работы группы контент-менеджеров
- наполнение базы товаров
- подготовка фотографий
- написание уникального контента для товара
- подбор ключевых слов (wordstat, mutagen)
- Ретушер, контент-менеджер, менеджер по работе с клиентами с 09.2012 по 09.2015 (3 года)
- консультация клиентов по ассортименту, ценам
- прием заказов
- контроль своевременных доставок перевозчиком
- контент менеджмент (работа в 1С и работа в админке сайта): ценообразование, заполнения базы товаров, редактирования карточки товара
Образование:
Высшее с 09.2006 по 07.2011
Днепродзержинский государственный технический университет, Биотехнология (промышленная биотехнология), Днепродзержинск.
Профессиональные навыки:
Навыки работы с компьютером, ПО: уверенный пользователь ПК (MS Office, Adobe Photoshop,
Lightroom), уверенный пользователь Интернет, уверенная работа с Google документами
Владение языками:
Английский — средний
Русский — эксперт
Украинский — эксперт
Дополнительная информация
Ключевая информация:
Опыт работы с платформами cs cart, magento
Владение графическим редактором Photoshop, программой Lightroom: цвето- и светокоррекция фотографий
- обтравка и/или обработка фотографий предметов (одежда, ювелирные изделия и т.д.)
- создание коллажей
- пакетная обработка фотографий
- разработка статических баннеров
- разработка баннеров для слайдера на сайте
- удаление водяных знаков
Личные качества:
Ответственная, коммуникабельная, целенаправленная, инициативная, пунктуальная; умею работать в команде, налаживать и поддерживать контакты, быстро обучаюсь новому.
Семейное положение: не замужем