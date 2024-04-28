annaalegri

Анна annaalegri

 
42 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Таргетована реклама: Фейсбук, Інстаграм.

Мене звуть Ганна, я займаюсь просуванням інтернет бізнесу у Фейсбук та Інстаграм. Вимушена перерва в два довгих роки має бути закінчена, час повертатися до роботи.

Мій досвід роботи в інтернеті: декілька років таргетованої реклами у ВК, Фейсбуці та Інстаграм.

Проекти різні з різним досвідом і тривалістю роботи: автосервіси, допомога студентам, магазини одягу, міні – магазин чаю, піццерія, косметологічні процедури, благодійні проекти.

Продаючи тексти: від термокружок до літаків.

Досвід оформлення та ведення груп: благодійних організацій, магазину одягу, чайного магазину, поміч студентам.

Портфолио