Таргетована реклама: Фейсбук, Інстаграм.
Мене звуть Ганна, я займаюсь просуванням інтернет бізнесу у Фейсбук та Інстаграм. Вимушена перерва в два довгих роки має бути закінчена, час повертатися до роботи.
Мій досвід роботи в інтернеті: декілька років таргетованої реклами у ВК, Фейсбуці та Інстаграм.
Проекти різні з різним досвідом і тривалістю роботи: автосервіси, допомога студентам, магазини одягу, міні – магазин чаю, піццерія, косметологічні процедури, благодійні проекти.
Продаючи тексти: від термокружок до літаків.
Досвід оформлення та ведення груп: благодійних організацій, магазину одягу, чайного магазину, поміч студентам.
Портфолио
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