Смм специалист

Я являюсь СММ-специалистом, также могу выполнить любую несложную работу.

Я умею выполнять:1) полную комплектацию профиля (аватар, никнейм, шапка, актуальные с обложками).2) кратковременное ведение профиля (создание сторис, фотографий).3) небольшую раскрутку профиля.4) создание контент-плана (на месяц и меньше).Без проблем могу сотрудничать со студиями маникюра (и красоты в целом), брендами косметики, аккаунтами про астрологию и т.п., начинающими магазинами одежды.Хотелось бы получать от 5.000р за один проект.