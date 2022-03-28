Здравствуй, мой потенциальный заказчик! Мена зовут Анна, я являюсь практикующим архитектором.

Предлагаю свои услуги, если Вы намерены строить дом, планируете перепланировку либо задумали реконструкцию фасада.

За плечами более 2-х лет работы архитектором и успешный опыт реализации объектов жилой недвижимости, опыт 3D-моделирования, разработка концепций жилых и общественных зданий и пространств, разработка раздела АР, ГП на всех стадиях проектирования.

Выполняю архитектурные чертежи в ArсhiCAD, 3D-визуализации в Lumion.