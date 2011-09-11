annjett

Анна Самодурова annjett

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

Рассматриваю интересные предложения о сотрудничестве

тематика: СПОРТ/БУКМЕКЕРСКИЕ КОНТОРЫ

Отзывы заказчиков

kovalev3000
Дмитрий 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
24 отзыва
$15
0 баллов
14 лет назад
Статьи про ставки на спорт и букмекерские конторы
Сотрудничали плодотворно пока Анна не попросила в счет будущей работы 15$, после чего пропала