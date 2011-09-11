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Анна Самодурова
annjett
annjett
38 лет
14 лет на
фриланс
-бирже
Была
10 лет назад
1 отзыв
(-1)
Рассматриваю интересные предложения о сотрудничестве
тематика: СПОРТ/БУКМЕКЕРСКИЕ КОНТОРЫ
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Дмитрий
kovalev3000
40 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
24 отзыва
$15
0 баллов
14 лет назад
Статьи про ставки на спорт и букмекерские конторы
Сотрудничали плодотворно пока Анна не попросила в счет будущей работы 15$, после чего пропала
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Отзывы заказчиков
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