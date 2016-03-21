Основная специализация - PR и продвижение сайтов.
Помимо стандартных инструментов для продвижения, использую и свои, посволяющие реализовывать продвижение дешевле на 100-300 долларов.
Webmoney BL = 24.
Статус "магистр" и "кандидат" в mainlink.
Партнер Yandex.
При взаимодействии не ограничиваюсь работами по продвижению, достаточно састо реализую различные задачи по программированию и(или) дизайну.
Всегда на связи: E-mail, ICQ, Skype, Телефон.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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