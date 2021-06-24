Свободный визуализатор в сфере интерьеров! Разговариваю с дизайнерами интерьеров на одном языке. Повышаю скилл каждый день.

Отлично считываю рабочую документацию, хорошо ориентируюсь в чертежах любого формата, имею образование интерьерного дизайнера (понимаю все дизайнерские приемы и как все должно выглядеть на визуализации), в общем разговариваю с дизайнером интерьера и архитектором на одном языке. ОЧЕНЬ быстро учусь. От 0 до сегодняшнего уровня - всего несколько месяцев. Каждая следующая визуализация - лучше предыдущей. Ориентирован на ДОЛГОСРОЧНОЕ сотрудничество!