Аркадий Антипьев antipyev_cgantipyev_cg
34 годаРоссия/Красноярск
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Свободный визуализатор в сфере интерьеров! Разговариваю с дизайнерами интерьеров на одном языке. Повышаю скилл каждый день.
Отлично считываю рабочую документацию, хорошо ориентируюсь в чертежах любого формата, имею образование интерьерного дизайнера (понимаю все дизайнерские приемы и как все должно выглядеть на визуализации), в общем разговариваю с дизайнером интерьера и архитектором на одном языке. ОЧЕНЬ быстро учусь. От 0 до сегодняшнего уровня - всего несколько месяцев. Каждая следующая визуализация - лучше предыдущей. Ориентирован на ДОЛГОСРОЧНОЕ сотрудничество!
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Портфолио
- Визуализация гостиной для фотографа85 просмотров
- Визуализация гостиной для бизнес-леди с ребенком73 просмотра
- Визуализация спальни для большой семьи77 просмотров
- Визуализация спальни для бизнес-леди с ребенком66 просмотров
Интерьеры и Экстерьеры
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$6/час
от $150от 3 дней
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