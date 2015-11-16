Опытный верстальщик полиграфии

Общий трудовой стаж в качестве верстальщика полиграфии 8 лет. Большой опыт работы в издательствах на профессиональной почве. Верстал как книги в твердом переплете, так и буклеты, визитки, листовки, брошюры, электронные книги, журналы, опыт распознания сканированных текстов и предпечатной подготовки. В данный момент работаю в крупной европейской компании в отделе закупок печатной продукции, что не дает остыть навыкам в полиграфии.

Работаю в Indesign, Illustrator, Photoshop, Adobe Acrobat, FineReader, Corel Draw.

Так же пишу музыку vipbeat.ru/.

Прописка/проживание – Москва.