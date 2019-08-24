antonalter

Добрый день!

Я - опытный видеомонтажер (более 5 лет работы). Работал с самым разным контентом для самых требовательных заказчиков, среди которых крупные торговые центры ЦУМ и Crocus City Mall в Москве, ведущие модные журналы Vogue, GQ и Harper's Bazaar, бренды одежды, галереи и тд.

Монтаж, работа со звуком, наложение и анимация титров, цветокоррекция в Adobe Premiere Pro + моушн (от базового до среднего уровня сложности) в After Effects

Пунктуален, внимателен к деталям и пожеланием клиента, доброжелателен в общении, настроен максимально качественно выполнять свою работу. Портфолио с моими видео работами https://vimeo.com/alterr