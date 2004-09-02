antonina_shpir

Якісно і швидко виконую завдання

Добрий день!

Я -амбітна дівчина із грандіозними цілями на життя, саме тому вирішила спробувати себе у фрілансі, адже до цього уже мала досвід праці

з редакторами фотографій та тексту,

перекладами(українська - рівень носія, російська, англійська - B2-C1, польська - В2),

репетиторства для молодшої та середньої шкільної ланки(математика, мова, хімія, біологія, іноземна мова),

написання текстів різних стилів .

Зі своєї сторони я гарантую:

а) Виконувати замовлення якісною.

Гарантую прикласти максимум зусиль, щоб завдання були зроблені якнайкраще.

б) Вчасно надсилати результат.

Для багатьох сьогодні дуже важливо якнайшвидше отримати результат, ось чому я готова виділяти багато часу для того, щоб Ви, шановний клієнте, залишилися задоволеним не тільки тим, як виконано завдання, а й часом, який було витрачено на очікування. Якщо ж завдання виконано невчасно з певних причин, я із задоволенням подарую Вам знижку 25% .

в) Самовдосконалення.

Я готова постійно працювати й розвиватися, щоб вдосконалювати свої навички та вміння, адже без цього будь-хто приречений на невдачі в житі.

г) Завжди залишатися на зв'язку.

Я розумію, що різні ситуації трапляються, тому якщо Вам потрібно змінити термін або внести зміни, я із задоволенням піду Вам назустріч, також якщо у Вас є бажання внести корективи у виконану роботу, я з задоволенням відгукнуся

д) Працювати на всі 100%.

Обираючи мене, ви можете бути впевнені у виконанні завдання в повному обсязі.

е) Зберігати конфіденційність.

Я гарантую, що будь-яка особиста інформація замовника не розголошуватиметься стороннім.

Зі мною можна зв'язатися будь-яким зручним для Вас способом у зручний для Вас час, і ми негайно почнемо нашу співпрацю, тому не зважайте, не дайте конкурентам відібрати від вас клієнта.

З повагою і сподіванням на співпрацю, Антоніна!