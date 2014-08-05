anv_design

Анастасия anv_design

 
32 годаЛатвия/Даугавпилс
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Дизайн полиграфии и наружная рекламы

Здравствуйте, уважаемые заказчики!

Дизайном занимаюсь более 3 лет!

предлагаю услуги дизайнера:

- Полиграфия: визитки, листовки, афиши, плакаты, буклеты, разработка логотипа и т.д.

- Наружная реклама: световая реклама, наклейки на окна, рекламные стенды, планшеты, баннеры и т.д

Помогу создать фирменный стиль.

Все работы выполняются быстро и качественно!

Цена зависит от объёма работы.

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:

- Техническое задание

- Предложение нескольких вариантов

- Выбор направления работы

- Предоплата 50%

- Работа, обсуждение, коррекции

- Оплата остатка суммы, обмен отзывами

- Отправка исходных файлов

Портфолио