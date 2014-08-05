Дизайн полиграфии и наружная рекламы
Здравствуйте, уважаемые заказчики!
Дизайном занимаюсь более 3 лет!
предлагаю услуги дизайнера:
- Полиграфия: визитки, листовки, афиши, плакаты, буклеты, разработка логотипа и т.д.
- Наружная реклама: световая реклама, наклейки на окна, рекламные стенды, планшеты, баннеры и т.д
Помогу создать фирменный стиль.
Все работы выполняются быстро и качественно!
Цена зависит от объёма работы.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:
- Техническое задание
- Предложение нескольких вариантов
- Выбор направления работы
- Предоплата 50%
- Работа, обсуждение, коррекции
- Оплата остатка суммы, обмен отзывами
- Отправка исходных файлов
Портфолио
- Полиграфия118 просмотров
- Указательный стенд160 просмотров
- Баннер125 просмотров
- Салон Алла141 просмотр
- Плакаты112 просмотров
- Логотип102 просмотра
- Inara136 просмотров