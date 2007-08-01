Предыдущие места работы (опыт – 4+ года):

• ООО «Токмас-пресс» (апрель 2002 – август 2003). Издательство при корпорации «ДЭНАС МС», должность – разработчик сайтов; обязанности – полный цикл разработки; достижения – самостоятельная разработка и полтора года администрирования сайта корпорации.

• ООО «Многопрофильная фирма «ОПТИМУМ» (сентябрь 2005 – январь 2006). Должность – ведущий разработчик сайтов; обязанности – ведение всех проектов, программирование;).

• Остальное время с августа 2003 по март 2006 – свободная разработка сайтов (с самостоятельным поиском клиентов) в собственной группе разработчиков под именем «Viareto».

• Компания «Перфекто» (с марта 2006). Должность - руководитель направлений "сайтостроение", "мультимедиа-презентации", "IT-образование"; обязанности - управление командами удаленных разработчиков, участие в процессе разработки сайтов, интернет-систем и презентаций, контроль, создание образовательных программ.

Мое портфолио представлено на сайте http://www.perfecto.ur.ru/, в разделе "Портфолио".

Данная анкета размещена с целью получения заказов для себя, но в крайнем случае могу привлекать разработчиков из компании.

Навыки и способности:

• Могу обеспечить полный цикл разработки сайта от идеи до администрирования;

• Могу создавать электронный и полиграфический дизайн, фирменные стили и концепции брендов;

• Слежу за качеством русского интернета, точнее той его части, на которую могу влиять;

• Специализируюсь на управлении проектами, могу разработать проектную документацию, ТЗ любой сложности при наличии доступа к специалистам (который самостоятельно организовываю);