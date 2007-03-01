ЗОТОВ Алексей Николаевич
Должность: аналитик, проектировщик, программист
Ожидаемая зарплата – от $800
График работы: ТОЛЬКО ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Телефон рабочий: +7 (495)190 7721
Телефон мобильный: 8 903 283 7259
E-mail: anzo(at)rambler.ru
ОБРАЗОВАНИЕ
Высшее техническое и высшее экономическое.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ
Проектирование, разработка и сопровождение разработки программно-информационных комплексов:
- постановка и анализ задач;
- анализ существующих и проектирование новых бизнес-процессов с последующей оптимизацией и автоматизацией;
- разработка технических заданий;
- проектирование;
- программирование и отладка;
- подготовка и проведение испытаний, разработка документации;
- общение с заказчиками;
- подготовка и участия в презентациях;
- создание инсталляций;
- отчетность;
- поддержка разработанных систем.
Имею свидетельства о регистрации прав собственности на программные продукты.
Операционные системы: Windows
Средства разработки:
Delphi (v.1-7) - разработка приложений, в том числе трехзвенной архитектуры и многопоточных, компонент, ActiveX, наиболее предпочтительное средство разработки;
CBuilder;
Visual Basic;
VBA & MS Office (Excel, Word и т.п.) – для создания отчетности;
MS Axapta - базовый уровень;
Lotus Notes - базовый уровень;
HomeSite - базовый уровень.
СУБД: проектирование и разработка БД, анализ и доработка физической архитектуры БД, оптимизация запросов, разработка средств обмена данными.
различные SQL/RDBMS - MS SQL, Access, Informix, Sybase, InterBase.
Case средства: Power Designer, MS Visio
ГИС:
MapInfo (v.2-7), MapX, MapBasic;
Панорама (Интеграция);
продукты Intergraph и Bentley - базовый уровень.
Прочие:
Wise InstallMaster 8;
Asm x86 - базовый уровень;
1С - базовый уровень;
создание презентаций;
Владение технологиями:
COM (ActiveX, OLE Automation);
.Net;
ADO, BDE;
MIDAS;
UML;
OLAP- базовый уровень;
ОПЫТ РАБОТЫ
Общий стаж: более 15 лет (с 1990 года)
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ:
Проектирование, разработка и сопровождение клиент-серверных и трехуровневых систем обработки и анализа информации, а также прикладных геоинформационных систем обработки и анализа информации на основе интеграции современных клиент-серверных БД с электронными картами на базе ГИС MapInfo (MapInfo OLE Server, MapX, MapBasic), Панорама (Интеграция).
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ
Английский: свободное чтение документации, разговорный – базовый уровень.
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА
Высокая дисциплинированность и ответственность, аналитический склад ума, целеустремлённость, быстрая обучаемость.