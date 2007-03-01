ЗОТОВ Алексей Николаевич

Должность: аналитик, проектировщик, программист

Ожидаемая зарплата – от $800

График работы: ТОЛЬКО ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Телефон рабочий: +7 (495)190 7721

Телефон мобильный: 8 903 283 7259

E-mail: anzo(at)rambler.ru

ОБРАЗОВАНИЕ

Высшее техническое и высшее экономическое.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ

Проектирование, разработка и сопровождение разработки программно-информационных комплексов:

- постановка и анализ задач;

- анализ существующих и проектирование новых бизнес-процессов с последующей оптимизацией и автоматизацией;

- разработка технических заданий;

- проектирование;

- программирование и отладка;

- подготовка и проведение испытаний, разработка документации;

- общение с заказчиками;

- подготовка и участия в презентациях;

- создание инсталляций;

- отчетность;

- поддержка разработанных систем.

Имею свидетельства о регистрации прав собственности на программные продукты.

Операционные системы: Windows

Средства разработки:

Delphi (v.1-7) - разработка приложений, в том числе трехзвенной архитектуры и многопоточных, компонент, ActiveX, наиболее предпочтительное средство разработки;

CBuilder;

Visual Basic;

VBA & MS Office (Excel, Word и т.п.) – для создания отчетности;

MS Axapta - базовый уровень;

Lotus Notes - базовый уровень;

HomeSite - базовый уровень.

СУБД: проектирование и разработка БД, анализ и доработка физической архитектуры БД, оптимизация запросов, разработка средств обмена данными.

различные SQL/RDBMS - MS SQL, Access, Informix, Sybase, InterBase.

Case средства: Power Designer, MS Visio

ГИС:

MapInfo (v.2-7), MapX, MapBasic;

Панорама (Интеграция);

продукты Intergraph и Bentley - базовый уровень.

Прочие:

Wise InstallMaster 8;

Asm x86 - базовый уровень;

1С - базовый уровень;

создание презентаций;

Владение технологиями:

COM (ActiveX, OLE Automation);

.Net;

ADO, BDE;

MIDAS;

UML;

OLAP- базовый уровень;

ОПЫТ РАБОТЫ

Общий стаж: более 15 лет (с 1990 года)

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ:

Проектирование, разработка и сопровождение клиент-серверных и трехуровневых систем обработки и анализа информации, а также прикладных геоинформационных систем обработки и анализа информации на основе интеграции современных клиент-серверных БД с электронными картами на базе ГИС MapInfo (MapInfo OLE Server, MapX, MapBasic), Панорама (Интеграция).

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ

Английский: свободное чтение документации, разговорный – базовый уровень.

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА

Высокая дисциплинированность и ответственность, аналитический склад ума, целеустремлённость, быстрая обучаемость.