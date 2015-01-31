apelsin4ik

Журналистика, литературное творчество

1. Образование:

2012 – 2013 Московский Государственный Университет факультет журналистики, специальность «интернет- журналистика», дополнительное высшее;

2005 – 2010 Костромской Государственный Университет им. Н.А. Некрасова, музыкально- педагогический факультет, присвоена квалификация «учитель музыки» со специализацией «руководитель эстрадного ансамбля» и«эстрадно-джазовое пение»

2. Опыт работы:

2010 – по н.в. - Культурный Центр вооруженных сил РФ им.М.В.Фрунзе (г.Москва),артистка высшей категории, помощник руководителя группы концертно-художественной работы;

2012 – по н.в. - администратор группы КЦ ВС РФ в социальных сетях; 2007– 2010 - Костромской Областной Дворец Творчества Детей и Молодежи,педагог – организатор, педагог дополнительного образования (присвоена вторая квалификационная категория);

2009 – 2010 - ГОУ детский центр «Паново» –педагог-организатор,педагог дополнительного образования.

3. Публикации:·

http://bdm.ru/wp-content/bdm_uploads/Doronin8March.pdf(Журнал «Банки и Деловой мир», март 2013);·

http://masha-feo.livejournal.com/;·

http://rumanna.ru/component/tag/maria-b;·

Газета «Волжская новь» Костромского района, выпуск №8 от 19.02;·

Газета «Красная звезда» февраль 2013;

4. Дополнительная информация:·

-свободно владею персональным компьютером как пользователь;·

на базе дипломной работы провела исследование на тему: «Современное искусство в

интернет - СМИ: история, особенности, проблемы, объекты»(работа опубликована в методическом сборнике кафедры за 2011-2012 г.);·

-иностранный язык – английский (средний уровень); ·

- с 2006 по 2010 год являлась методистом лагеря актива Костромской областной ФДПО

«Соколенок»;·

- рекомендации по запросу;·

-имею водительские права категории «В».

5. Личные достижения: ·

- Награды: медаль Министерства Обороны «За укрепление Боевого Содружества» (2013); медаль за усердие и профессионализм при выполнении должностных обязанностей и в честь 85-летия КЦ ВС РФ (2012);

-«Студент года» Костромской области 2009 года;

- обладатель гранта «В поддержку талантливой молодежи России» по Национальной программе президента (2006 г.);

-Лауреат и обладатель приза «зрительских симпатий»международного фестиваля «Весенние звезды» в Польше (2011); Лауреат московского конкурса военной песни в Кашире (2011); участник Всероссийских Дельфийских игр (2006, 2009 г.); лауреат Всероссийского фестиваля преподавателей и студентов музыкальных факультетов вузов России (2008, 2010 г.);лауреат и участник

всероссийских и международных конкурсов и фестивалей в г.Москва, Санкт-Петербург, Владимир, Иваново, Нижний Новгород, Туапсе, Кострома и других городах.

6. Личные качества:Коммуникативный, ответственный, творческий человек. Имею уравновешенный характер в сочетании с целеустремленностью и твердостью в достижении

поставленных целей.