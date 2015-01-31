apelsin4ik

Мария apelsin4ik

 
37 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Журналистика, литературное творчество

1.    Образование:

 2012 – 2013 Московский Государственный  Университет факультет журналистики, специальность                       «интернет- журналистика», дополнительное высшее;       

 2005 – 2010   Костромской Государственный Университет им. Н.А. Некрасова,  музыкально-                                   педагогический факультет, присвоена квалификация  «учитель музыки» со специализацией                 «руководитель эстрадного ансамбля» и«эстрадно-джазовое пение»

 2.    Опыт работы:  

2010 – по н.в. - Культурный Центр вооруженных сил РФ им.М.В.Фрунзе  (г.Москва),артистка высшей                       категории, помощник руководителя группы концертно-художественной работы;

 2012 – по н.в. - администратор группы КЦ ВС РФ в социальных сетях;         2007– 2010 -                                              Костромской Областной Дворец Творчества Детей и Молодежи,педагог – организатор,                           педагог дополнительного образования  (присвоена вторая квалификационная                                             категория);          

2009 – 2010 -    ГОУ детский центр «Паново» –педагог-организатор,педагог дополнительного                                  образования. 

3.    Публикации:·       

http://bdm.ru/wp-content/bdm_uploads/Doronin8March.pdf(Журнал «Банки и Деловой мир», март 2013);·       

http://masha-feo.livejournal.com/;·       

http://rumanna.ru/component/tag/maria-b;·     

 Газета «Волжская новь» Костромского района, выпуск №8 от 19.02;·       

Газета «Красная звезда» февраль 2013; 

 4.    Дополнительная информация:·       

-свободно владею персональным компьютером как пользователь;·       

на базе дипломной работы провела исследование на тему: «Современное искусство в

интернет - СМИ: история, особенности, проблемы, объекты»(работа опубликована в методическом сборнике кафедры за 2011-2012 г.);·       

-иностранный язык – английский (средний уровень); ·      

 - с 2006 по 2010 год являлась методистом лагеря актива Костромской областной ФДПО

«Соколенок»;·      

- рекомендации по запросу;·       

-имею водительские права категории «В».

 5.     Личные достижения: ·      

- Награды:  медаль Министерства Обороны «За укрепление Боевого Содружества» (2013); медаль за усердие и профессионализм при выполнении должностных обязанностей и в честь 85-летия КЦ ВС РФ (2012);        

-«Студент года» Костромской области 2009 года;

- обладатель  гранта «В поддержку талантливой молодежи России» по Национальной программе президента (2006 г.);

-Лауреат  и обладатель приза «зрительских симпатий»международного фестиваля «Весенние звезды» в Польше (2011); Лауреат московского конкурса военной песни в Кашире (2011); участник Всероссийских Дельфийских игр (2006, 2009 г.); лауреат Всероссийского фестиваля преподавателей и студентов музыкальных факультетов вузов России (2008, 2010 г.);лауреат и участник

всероссийских и международных конкурсов и фестивалей в г.Москва, Санкт-Петербург, Владимир, Иваново, Нижний Новгород, Туапсе, Кострома и других городах. 

 6.    Личные качества:Коммуникативный, ответственный, творческий человек. Имею уравновешенный характер в сочетании с целеустремленностью и твердостью в достижении

поставленных целей. 