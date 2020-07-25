Люди не покупают вещи. Люди покупают эмоции.

Я занимаюсь диджитал-дизайном более 12 лет. За это время помог 150+ бизнесам найти и реализовать визуальные эстетические решения для своих целей. Затратил 20,000+ рабочих часов творческого процесса. Я мыслю пользой для вас и ваших клиентов, решая задачи как бизнеса, так и конечного потребителя.

Для меня дизайн является осознанным, потому что каждое свое действие я могу аргументировать — для чего использован каждый элемент или приём. Ничего не делается просто так или просто потому, что мне захотелось так сделать. Любое действие делается для чего-то.

Что умею и чем обладаю:

• Бизнес-мышление.

• Знание психологии пользователя. Способность на нее влиять.

• Обостренное чувство вкуса.

• Четкое понимание того «как надо и как не надо делать».

• Управление вниманием пользователя.

• Способность находить решения для закрытия «болей» пользователя.