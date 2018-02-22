architect_kmk

Кристиан Янко architect_kmk

 
34 годаУкраина/Хуст
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
www.yanko-broda.in.ua

Вітаю! 

З великою відповідальністю ставлюсь до свого покликання. Ніколи не зупиняюся на досягнутому.

В кожному проекті, розробленим мною я залишаю відбиток внутрішніх почуттів моїх клієнтів.  

Віддаю перевагу замовникам, які шукають архітектурні концепції, що відображають їх світогляд, смаки та уподобання. Прагну створювати дивовижні витвори мистецтва, якими будуть пишатись не тільки власники, але і всі оточуючі.

Портфолио
Архитектура зданий
нет отзывов
от $200
#379
Чертежи и Схемы
нет отзывов
от $10
#578