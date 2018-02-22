www.yanko-broda.in.ua

Вітаю!

З великою відповідальністю ставлюсь до свого покликання. Ніколи не зупиняюся на досягнутому.

В кожному проекті, розробленим мною я залишаю відбиток внутрішніх почуттів моїх клієнтів.

Віддаю перевагу замовникам, які шукають архітектурні концепції, що відображають їх світогляд, смаки та уподобання. Прагну створювати дивовижні витвори мистецтва, якими будуть пишатись не тільки власники, але і всі оточуючі.