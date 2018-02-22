www.yanko-broda.in.ua
Вітаю!
З великою відповідальністю ставлюсь до свого покликання. Ніколи не зупиняюся на досягнутому.
В кожному проекті, розробленим мною я залишаю відбиток внутрішніх почуттів моїх клієнтів.
Віддаю перевагу замовникам, які шукають архітектурні концепції, що відображають їх світогляд, смаки та уподобання. Прагну створювати дивовижні витвори мистецтва, якими будуть пишатись не тільки власники, але і всі оточуючі.
Портфолио
- Спа комплекс173 просмотра
- Торгівельний комплекс з пекарнею181 просмотр
- Амфітеатр в с. Велятино208 просмотров
- Магазин в с. Бороняво _КР212 просмотров
- Реконструкція ресторану "Тиса" в м. Хуст216 просмотров
- Житловий будинок в с. Полянське166 просмотров
- Магазин меблів в м. Хуст166 просмотров
- Банкетний зал в с. Нересниця169 просмотров
- Індивідуальний житловий будинок (243 кв.м.)335 просмотров
- Реконструкція одноповерхового будинку (148 кв.м.)289 просмотров
Архитектура зданий
нет отзывов
от $200
#379
Чертежи и Схемы
нет отзывов
от $10
#578