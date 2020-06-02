Комплексное проектирование. Архитектура. Дизайн.

Член Союза Архитекторов РоссииВключен в Национальный реестр специалистов вобласти инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.С августа 2007 по октябрь 2019 гг. - генеральныйдиректор, ГАП в проектной фирме.Общий стаж - 30 лет.При необходимости есть команда профессионалов по "смежным"разделам проекта.