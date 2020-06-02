Комплексное проектирование. Архитектура. Дизайн.
Член Союза Архитекторов РоссииВключен в Национальный реестр специалистов вобласти инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.С августа 2007 по октябрь 2019 гг. - генеральныйдиректор, ГАП в проектной фирме.Общий стаж - 30 лет.При необходимости есть команда профессионалов по "смежным"разделам проекта.
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Портфолио
- Экстерьеры121 просмотр
- Парковая архитектура120 просмотров
- Производственные здания113 просмотров
- Общественные здания и сооружения124 просмотра
- ТЦ Техно-Маркет (г. Барнаул)99 просмотров
- Малоэтажное домостроение100 просмотров
- Малоэтажное домостроение96 просмотров
- Спасский Собор (г. Барнаул)108 просмотров