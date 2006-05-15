Работаем:

Photoshop, Illustrator, Corel Draw, Flesh, QuarkExpress, InDesugn, 3DMax, HTML, CSS технологии, Word, Exel.

Услуги:

Разработка индивидуального WEB-Дизайна (поддержка и переработка уже готового дизайна), Баннеры, Фирменный стиль, Логотип, Фирменный знак, Визитки, cамые разные элементы фирменного стиля. Работаю над созданием Упаковок для готовой продукции, Этикеток, дизайном и формой предметов, оформляю упаковки для дисков, кассет, Плакаты, внешнюю рекламу, Флаеры, Листовки, рекламные макеты в газету, журнал, оформление и верстка суперобложки – обложки журнала, книги…