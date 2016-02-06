arinavolkova22

Волкова Арина Александровна

Дата рождения: 22 июня 1996, 19 лет.

Контакты: +79111977757

ОПЫТ РАБОТЫ

Волонтерская деятельность в молодежной организацииМИР. Ведение группы вконтактеЭнциклопедия добра (https://vk.com/dobropedia).

Работа администратором в хостеле «Тайга»(август-октябрь 2015).

Организатор литературного клуба приСанкт-Петербургском Политехническом университете Петра Великого и ведение

группы вконтакте (https://vk.com/letsread.spbstu).

Работа в журнале «STU» (https://vk.com/stujournal).

ЯЗЫК: английский, уровень выше среднего (устный, письменный.).

ЛИЧНЫЕКАЧЕСТВА

Ответственный, доброжелательный и общительный человекс креативным мышлением. Всегда открыта для новых контактов и знаний, легка на

подъем. Обладаю развитым воображением и хорошим логическим мышлением. Имею

навык работы в команде. Легко нахожу контакт с людьми. Пунктуальна и

исполнительна.

Люблю писать и высказывать свои мысли на бумаге.

ХОББИ ИИНТЕРЕСЫ

Литература, волонтерство, английский язык, синхронноеплавание, спорт, йога, психология, журналистика, искусство.

ОБРАЗОВАНИЕ

2007-2014 – среднее образование (физ-мат лицей №470)

2012-2013 – малый факультет журналистики

2014 - …. – студентка «Санкт-Петербургского политехнического университетаПетра Великого»