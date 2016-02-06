arinavolkova22

Арина Волкова arinavolkova22arinavolkova22
Волкова Арина Александровна
Дата рождения: 22 июня 1996, 19 лет.
Контакты: +79111977757
ОПЫТ РАБОТЫ
Волонтерская деятельность в молодежной организацииМИР. Ведение группы вконтактеЭнциклопедия добра (https://vk.com/dobropedia).
Работа администратором в хостеле «Тайга»(август-октябрь 2015).
Организатор литературного клуба приСанкт-Петербургском Политехническом университете Петра Великого и ведение
группы вконтакте (https://vk.com/letsread.spbstu).
Работа в журнале «STU» (https://vk.com/stujournal).
ЯЗЫК: английский, уровень выше среднего (устный, письменный.).
ЛИЧНЫЕКАЧЕСТВА
Ответственный, доброжелательный и общительный человекс креативным мышлением. Всегда открыта для новых контактов и знаний, легка на
подъем. Обладаю развитым воображением и хорошим логическим мышлением. Имею
навык работы в команде. Легко нахожу контакт с людьми. Пунктуальна и
исполнительна.
Люблю писать и высказывать свои мысли на бумаге.
ХОББИ ИИНТЕРЕСЫ
Литература, волонтерство, английский язык, синхронноеплавание, спорт, йога, психология, журналистика, искусство.
ОБРАЗОВАНИЕ
2007-2014 – среднее образование (физ-мат лицей №470)
2012-2013 – малый факультет журналистики
2014 - …. – студентка «Санкт-Петербургского политехнического университетаПетра Великого»