aristocratic

Здравствуйте. Я Тамара Сагайдачных. Мне 25 лет. Мне нравится все прекрасное и необычное. Люблю проявлять себя в новых направлениях, постоянно самосовершенствуюсь и познаю новое. Окончила музыкальную школу. Сама пишу песни, стихи, тесты песен, рассказы, занимаюсь фотографией - фотошопом, опыт копирайтинга 5 лет. Окончила авиационный технический университет в 2013. Увлекаюсь живописью, пишу картины, портреты грифелем, делаю сувениры. Есть огромная страсть к путешествиям. Окончила "Школу молодого политика", часто ездила на конференции в Ярославль, в Москву. Награждена почетным знаком "Национальное Достояние России", дипломами и грамотами. Думаю, что со своими способностями и ответственным отношением к поставленным задачам, смогу быть Вам полезной.