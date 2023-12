ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

- Delphi (Delphi6, Delphi7, Delphi2005) (с 1996 года - 10 лет).

- C# (с 2005 года - 1 год)

- С++ Builder (с 2004 года - 2 года)

- PHP (с 2001 года - 5 лет)

- Perl (с 2000 года по 2003 год - 3 года)

- HTML, DHTML (с 1996 года - 10 лет)

- Java-Script (с 2001 года - 5 лет)

- ASP (с 2005 года - 1 год)

- ASP.NET (с 2005 года - 1 год)

- XSLT (с 2005 года – 1 год)

БАЗЫ ДАННЫХ

- MSSQL2000

- MySQL

- InterBase

- FireBird

- FoxPro

- Access

- Paradox

- dBase

ЯЗЫК СТРУКТУРИРОВАННЫХ ЗАПРОСОВ

- SQL

- Transact-SQL

- MySQL

- MSSQL

ТЕХНОЛОГИИ ДОСТУПА К ДАННЫМ

- BDE

- ADO

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ КОМПОНЕНТЫ (часть компонентов)

- EhLib,

- ADO, MsAccess, MyDac

- Raize

- Toolbar2000+TBX

- VirtualTable

- Asta

- много других компонент.

ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- Delphi6, Delphi7, Delphi2005, Delphi2006

- С++ Builder

- PhpEdit, PhpExpertEditor

- Apache

- Araxis Merge

- Система CVS: StartTeam 2005

- Система создания документации: Help&Manual, Doc-O-Matic 4 Professional, HtmlHelp

- Моделирование: Erwin

- Система создания интсалляторов: Inno

- MySql-Front

- BPWin – моделирование бизнес-процессов

- другие.

ОПЫТ РАБОТЫ В КОМАНДЕ

Имею опыт работы в команде, при этом использую следующие технологии:

- bug reports

- WinCVS

- StarTeam

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТАХ

Имею опыт разработок сайтов, индивидуального и многопользовательского программного обеспечения, опыт работы в команде.

Имею участие в небольших проектах, а так же крупных с участием нескольких разработчиков.

ЧТО УМЕЮ ДЕЛАТЬ

- проектировать, организовывать и реализовывать проекты;

- писать любые программы для любых нужд: бухгалтерские, складские и

др.

- имею представление и опыт разработок многопользовательских программ, программ использующих трехзвенную архитектуру «тонкий клиент»

- писать программы работающие через интернет

- писать сайты любого уровня сложности

- при желании могу написать все что угодно.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ

- Object-oriented programming (OOP) (Delphi, PHP)

- Использование VCL.

- Использование компонент. Создание собственных компонент. (Use of component. Creating own component)

- XML

- XSL

- Интерфейсы (Interface)

- Разработка собственных библиотек и модулей. DLL, Bpl.

- В разработке сайтов использую технологий шаблонов.(FastTemplate)

- COM

- Трехзвенная архитектура систем. DCOM (MIDAS - Multi-tier distributed applications services. DCOM)

- Сессии. PHP. (Sessions. PHP)

- Отчеты. FastReport (Reports - FastReport).

- Создание справочных систем.

- Создание дистрибутивов приложений (Inno SetUp, Final Bilder).

- Построение объектно-ориентированных систем в распределенных базах данных.

- Знание и использование SEO (Search Engine Optimization)

- .NET

- BPWin

- знание и практический опыт администрирования серверов.

РАЗРАБОТКА САЙТОВ

Все сайты в портфолио на www.arix.ru

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ, ПРАКТИЧЕСКАЯ И НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Имею собственную теорию построения систем и в данный момент разрабатываю собственную объектно-ориентированную систему решения бизнес-задач, основные возможности: платформенная независимость, независимость от баз данных, независимость сетевой архитектуры, история и др. На основе этой системы строятся программные комплексы, в том числе система управления сайтом.