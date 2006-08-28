ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
- Delphi (Delphi6, Delphi7, Delphi2005) (с 1996 года - 10 лет).
- C# (с 2005 года - 1 год)
- С++ Builder (с 2004 года - 2 года)
- PHP (с 2001 года - 5 лет)
- Perl (с 2000 года по 2003 год - 3 года)
- HTML, DHTML (с 1996 года - 10 лет)
- Java-Script (с 2001 года - 5 лет)
- ASP (с 2005 года - 1 год)
- ASP.NET (с 2005 года - 1 год)
- XSLT (с 2005 года – 1 год)
БАЗЫ ДАННЫХ
- MSSQL2000
- MySQL
- InterBase
- FireBird
- FoxPro
- Access
- Paradox
- dBase
ЯЗЫК СТРУКТУРИРОВАННЫХ ЗАПРОСОВ
- SQL
- Transact-SQL
- MySQL
- MSSQL
ТЕХНОЛОГИИ ДОСТУПА К ДАННЫМ
- BDE
- ADO
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ КОМПОНЕНТЫ (часть компонентов)
- EhLib,
- ADO, MsAccess, MyDac
- Raize
- Toolbar2000+TBX
- VirtualTable
- Asta
- много других компонент.
ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
- Delphi6, Delphi7, Delphi2005, Delphi2006
- С++ Builder
- PhpEdit, PhpExpertEditor
- Apache
- Araxis Merge
- Система CVS: StartTeam 2005
- Система создания документации: Help&Manual, Doc-O-Matic 4 Professional, HtmlHelp
- Моделирование: Erwin
- Система создания интсалляторов: Inno
- MySql-Front
- BPWin – моделирование бизнес-процессов
- другие.
ОПЫТ РАБОТЫ В КОМАНДЕ
Имею опыт работы в команде, при этом использую следующие технологии:
- bug reports
- WinCVS
- StarTeam
УЧАСТИЕ В ПРОЕКТАХ
Имею опыт разработок сайтов, индивидуального и многопользовательского программного обеспечения, опыт работы в команде.
Имею участие в небольших проектах, а так же крупных с участием нескольких разработчиков.
ЧТО УМЕЮ ДЕЛАТЬ
- проектировать, организовывать и реализовывать проекты;
- писать любые программы для любых нужд: бухгалтерские, складские и
др.
- имею представление и опыт разработок многопользовательских программ, программ использующих трехзвенную архитектуру «тонкий клиент»
- писать программы работающие через интернет
- писать сайты любого уровня сложности
- при желании могу написать все что угодно.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ
- Object-oriented programming (OOP) (Delphi, PHP)
- Использование VCL.
- Использование компонент. Создание собственных компонент. (Use of component. Creating own component)
- XML
- XSL
- Интерфейсы (Interface)
- Разработка собственных библиотек и модулей. DLL, Bpl.
- В разработке сайтов использую технологий шаблонов.(FastTemplate)
- COM
- Трехзвенная архитектура систем. DCOM (MIDAS - Multi-tier distributed applications services. DCOM)
- Сессии. PHP. (Sessions. PHP)
- Отчеты. FastReport (Reports - FastReport).
- Создание справочных систем.
- Создание дистрибутивов приложений (Inno SetUp, Final Bilder).
- Построение объектно-ориентированных систем в распределенных базах данных.
- Знание и использование SEO (Search Engine Optimization)
- .NET
- BPWin
- знание и практический опыт администрирования серверов.
РАЗРАБОТКА САЙТОВ
Все сайты в портфолио на www.arix.ru
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ, ПРАКТИЧЕСКАЯ И НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Имею собственную теорию построения систем и в данный момент разрабатываю собственную объектно-ориентированную систему решения бизнес-задач, основные возможности: платформенная независимость, независимость от баз данных, независимость сетевой архитектуры, история и др. На основе этой системы строятся программные комплексы, в том числе система управления сайтом.