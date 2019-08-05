armagedden

Доброго времени суток)

Я начинающий верстальщик. Что я знаю: HTML, CSS, JavaScript, имеется опыт работы на Vue.js.

Если Вам необходимо сделать: сайт - визитку; сайт интернет - магазин; лендинг; адаптивную кроссбраузерную верстку - с радостью возьмусь за Ваш заказ)

Я человек ответственный, работу выполняю качественно и в сроки. Очень заинтересован в постоянном сотрудничестве.

Мое портфолио:

http://eckvrn.ru/ - Сайт по помощи в получении кредита;

http://rck-vrn.ru/ - Сайт регионального центра кредитования;

http://rck36.s50.wh1.su/ - Интернет - магазин парфюмерии.