armagedden

Доброго времени суток)
Я начинающий верстальщик. Что я знаю: HTML, CSS, JavaScript, имеется опыт работы на Vue.js.
Если Вам необходимо сделать: сайт - визитку; сайт интернет - магазин; лендинг; адаптивную кроссбраузерную верстку - с радостью возьмусь за Ваш заказ)
Я человек ответственный, работу выполняю качественно и в сроки. Очень заинтересован в постоянном сотрудничестве.
Мое портфолио:
http://eckvrn.ru/ - Сайт по помощи в получении кредита;
http://rck-vrn.ru/ - Сайт регионального центра кредитования;
http://rck36.s50.wh1.su/ - Интернет - магазин парфюмерии.
Действие аккаунта приостановлено!