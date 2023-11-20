SEO-специалист на англоязычный рынок

Сертифицированный специалист Google Analytics 4, Google AdWords (могу предоставить сертификаты)

Опыт работы в иностранной SEO-компании более трех лет

Год работы в агентстве на русскоязычный рынок, остальное и по сей день - работу на бурж в крупной компании, где конкуренция по запросам выше в десять раз.

SEO: более 50 успешных кейсов разных тематик (в основном YMYL и IT-сфера).

Комплексное продвижение сайтов на западный рынок, есть опыт интеграции в маркетинговые команды проектов.

Консультации по продвижению на англоязычный рынок (пожалуйста, не путайте меня с цыганами-фрилансерами которые умеют только красиво говорить, я работаю в компании с клиентами с большими бюджетами, где нет места непрофессионалам).

Имеется личный бренд - zapadseo.com где можете ознакомиться с полным перечнем возможных предоставляемых услуг от меня и моей команды.