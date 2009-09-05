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Tatyana Arrow arrow

 
NaN летРоссия
15 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
Переводы EN-RU, RU-EN

-Англо-русские и русско-английские переводы любой сложности

-Корректировка стилистики, правка и редактирование текстов

Образование:

Елабужский Государственный Педагогический Университет,

факультет иностранных языков,

Специализация «Английская филология».

Дополнительно:

продвинутый пользователь ПК, Интернет, высокая скорость набора текста

Деловые качества:

Коммуникабельность, порядочность, ответственность, пунктуальность, грамотность.

Выполняю работы качественно и с душой.

Портфолио