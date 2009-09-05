Переводы EN-RU, RU-EN
-Англо-русские и русско-английские переводы любой сложности
-Корректировка стилистики, правка и редактирование текстов
Образование:
Елабужский Государственный Педагогический Университет,
факультет иностранных языков,
Специализация «Английская филология».
Дополнительно:
продвинутый пользователь ПК, Интернет, высокая скорость набора текста
Деловые качества:
Коммуникабельность, порядочность, ответственность, пунктуальность, грамотность.
Выполняю работы качественно и с душой.
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Портфолио
- Facts Behind The Wedding Customs224 просмотра
- Damage Case - Lemmy Kilmister249 просмотров
- WARRANTY POLICY214 просмотров
- Guitars178 просмотров
- Schedule220 просмотров
- The Pioneer SE-A1000 headphones185 просмотров
- Статья. Тема Мотокросс230 просмотров
- Интервью. Тема Мотокросс204 просмотра
- Музыкальные новости166 просмотров
- Экономика182 просмотра
- Перевод EN-RU. Экономика219 просмотров