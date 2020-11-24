Опыт:
Разработка литейной модельно-стержневой оснастки для литья в песчано-глинистые формы (ПГФ) и в формы/стержни получаемые методом холодного тверждения (ХТС). Компьютерное моделирование действующих и концеп-технологий производства железнодорожного литья с целью снижения себестоимости её изготовления, снижения затрат на опытное производство, а также повышения эксплуатационных характеристик отливок.
Навыки:
CAD системы: SolidWorks (2d и 3d, высокий уровень), КОМПАС (2d и 3d, высокий уровень), AutoCad
CAE системы:LVM Flow (высокий уровень), ProCAST (высокий уровень), SolidCast (базовый уровень)
Сотрудничество:
получение задания;
согласование/уточнение задания с работодателем;
внесение 30 % предоплаты;
предоставление эскизов моделей/чертежей;
доработка согласно пожеланиям работодателя;
окончательный расчет – 70%.
Сотрудничество со мной для выполнения работ по векторизации чертежей, оптимизации и разработки технологии литья и 3D моделированию, позволит Вам сэкономить средства и время, ведь теперь Вы можете оплачивать работу только тогда, когда Вы в этом нуждаетесь.
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