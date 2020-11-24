3d-моделирование \ литейная технология \ модельно-стержневая оснастка.

Опыт:

Разработка литейной модельно-стержневой оснастки для литья в песчано-глинистые формы (ПГФ) и в формы/стержни получаемые методом холодного тверждения (ХТС). Компьютерное моделирование действующих и концеп-технологий производства железнодорожного литья с целью снижения себестоимости её изготовления, снижения затрат на опытное производство, а также повышения эксплуатационных характеристик отливок.

Навыки:

CAD системы: SolidWorks (2d и 3d, высокий уровень), КОМПАС (2d и 3d, высокий уровень), AutoCad

CAE системы:LVM Flow (высокий уровень), ProCAST (высокий уровень), SolidCast (базовый уровень)

Сотрудничество:

получение задания;

согласование/уточнение задания с работодателем;

внесение 30 % предоплаты;

предоставление эскизов моделей/чертежей;

доработка согласно пожеланиям работодателя;

окончательный расчет – 70%.

Сотрудничество со мной для выполнения работ по векторизации чертежей, оптимизации и разработки технологии литья и 3D моделированию, позволит Вам сэкономить средства и время, ведь теперь Вы можете оплачивать работу только тогда, когда Вы в этом нуждаетесь.