Дизайнер с опытом работы в рекламе и художественным образованием.

Я разрабатываю не просто картинки, и именно рекламу.

Целью этой рекламы является продвижение Вашего бизнеса, товаров и услуг.

Я уделяю особое внимание тому, чтобы эта реклама работала, то есть приносила прибыль Вашему бизнесу.

Я имею большой опыт разработки макетов для полиграфии, также опыт удаленной работы и работы фриленсером, знание предпечатной подготовки, обработки фото для печати.

Мое образование- Национальная Академия Изобразительного искусства и Архитектуры, факультет графика, Республиканская средняя художественная школа, класс архитектуры 1995 г.

Я работала как креативным дизайнером в рекламом агенстве, где в мои обязанности входила быстрая разработка вариантов макетов, презентация их заказчику, утверждение макета с заказчиком, так и дизайнером -фриленсером, изготавливая полностью макеты "с нуля", включая предпечатную подготовку, выполнение фото, работу с типографией до получения готовой продукции.

Посмотрите, пожалуйста , мое портфолио и резюме, с удовольствием буду сотрудничать с Вами .

Мои преимущества

- опыт работы корпоративным дизайнером

--вежливый, ответственный человек с опытом ведения переговоров, четкое выполнение договоренностей.

-всегда на связи,

-молниеносное исполнение, высокий технический уровень, быстрая разработка разных вариантов, учет особенностей печати и веб.

-умение фотографировать, опыт работы в рекламе.

-всегда готова найти дополнительное время для клиента, в случае, если ему нужно срочно.

- поэтапное выполнение, поэтапная оплата.

Предоплата 20 %, тестовых заданий не делаю, в конкурсах не участвую.

С уважением, Наталия