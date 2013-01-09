Номинация "Лучший сценарий" на универском кинофесте. Играю в КВН. Пишу Рэп.

Сразу скажу:

Понятия не имею, как должно выглядеть резюме, поэтому пишу как думаю.

Обо мне:

Меня зовут Артём Лебедев (да да практически Артемий Лебедев)

08.07.1992 (20 лет) - по гороскопу Рак 2 декады

Рост 167 см. Вес 57 кг.

Немного истории:

Родился в г. Чусовом (Пермский край)

Закончил школу 11 классов (физ-мат) без троек.

Сдал хорошо ЕГЭ.

В 2009 г. поступил в УрГУПС на бюджет на Строительный Факультет, спец. ПГС.

Учился хорошо.

В 2010 г. начал подозревать, что мир немного интересней.

Начал читать книги, участвовать в университетских мероприятиях.

В 2011 г. создал команду КВН. Выйграли университетскую лигу.

В 2012 г. объединились с другой командой, сняли клип про Челябинск.

Клип набрал уже более 20000 просмотров. Нас показали по "Россия Южный Урал".

В сентябре 2012 меня отчисляют.

Увлёкся карточной игрой "Мафия". Организовал в универе игры, было 3 игры.

Все кто был - в восторге.

Позже в универе проходит кинофестиваль, я пишу сценарий для фильма своего факультета и занимаюсь режиссурой.

Мы выигрываем 4 номинации. В том числе - "Лучший сценарий"

Сейчас живу в Екб. Ищу работу.

Некоторые интересные факты обо мне:

Устроился работать официантом, за 2 дня выучил, то что стажеры учат неделю, но не понравилось - ушёл.

Летом 2012 с другом ездили Автостопом от Екатеринбурга до Сочи. На транспорт не потратили ни копейки. Доехали за 4 дня.

Читаю рэп, довольно неплохо.

У себя в комнате сделал зеленый потолок, на полу синий ковёр, а обои с деревьями перевернул вверх ногами. Якобы земля и небо перевёрнуты. В голове у меня была идеальная картинка, но получилось далеко от фантазии.

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Если честно ненавижу кривой текст.

Не люблю когда написан сплошной текст без абзацев, когда ошибки в словах, когда не красиво построены предложения.

Когда много лишних слов, хотя можно было обойтись без них.