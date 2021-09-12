Дизайнер графический, UI/UX, логотипы, полиграфия

Дизайн - мое ремесло. К сожалению я это понял после получения диплома финансиста. Но лучше поздно, чем никогда. Мне нравится делать функциональные сайты, которые помогают потребителям легко и приятно получить желаемое

Люблю в дизайне минимум, с акцентом на главное.

Работаю 7 дней в неделю.

Очень забочусь о цене своего слова. Поэтому если сказал - сделаю.

Создавая что то полезное, функциональное и красивое - испытываю настоящее счастье. Надеюсь Вы разделите это счастье со мной!)