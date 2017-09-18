art_pyrography

Екатерина Ефремова art_pyrography

 
37 летУкраина/Одесса
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Мастерская выжигания "ArtPyrography" Ефремовой Екатерины

Мастерская производит полностью ручной декор различных изделий в технике выжигания.

Материалы: дерево, кожа, картон, бамбук и др. натуральные материалы.

Услуги: -декор мебели,

-портреты, картины,

-часы настенные,

-декоративные изделия,

-бамбуковые обои,

-брелки (с вашим логотипом),

-эксклюзивные украшения и мн.др.

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