Екатерина Ефремова art_pyrographyart_pyrography
37 летУкраина/Одесса
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Мастерская выжигания "ArtPyrography" Ефремовой Екатерины
Мастерская производит полностью ручной декор различных изделий в технике выжигания.
Материалы: дерево, кожа, картон, бамбук и др. натуральные материалы.
Услуги: -декор мебели,
-портреты, картины,
-часы настенные,
-декоративные изделия,
-бамбуковые обои,
-брелки (с вашим логотипом),
-эксклюзивные украшения и мн.др.
Портфолио
- Брелки на заказ110 просмотров
- Портрет на заказ108 просмотров
- Часы настенные "Marilyn Monroe"193 просмотра