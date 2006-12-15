Образование:

Среднее общеобразовательное учреждение школа № 1024 (г. Москва)

1980 - 85 гг. – Заочный Народный Университет Искусств им. Крупской, факультет станковой живописи и графики (г. Москва)

Повышение квалификации, работа и обучение в мастерской З.Церетели, работа в творческой мастерской

Опыт работы:

Художник копировщик батиковой росписи тканей – г. Москва

1983-84 г - Внештатный художник издательство "Изобразительное искусство (г. Москва).

издательство "Министерство связи", "Воениздат", Издательство ЦК КПСС "Плакат (г. Москва).

Художник оформитель - декоратор Сеть универмагов "Богатырь" (г. Москва).

Кооператив "Ваш стиль" - Художник - декоратор, макетчик (г. Москва).

Кооператив "Д17И" руководитель творческой мастерской по созданию авторской, сувенирной продукции и керамической продукции (г. Москва).

Все сведения о датах, в трудовой книжке

Профессиональные навыки:

Живопись, ручной рисунок

Примеры живописи

http://artavaleha.com/

Выполнение работ: выпиливание лобзиком, столярные работы, токарные работы по дереву, художественное вышивание, проектирование и создание авторских образцов сувенирной продукции из керамики.

Владение компьютером:

Основные программы: WORD, INTERNET Explorer, Outlook Express

Графические редакторы: (Adobe Photoshop CS, Corel Xara X (векторная) Painter, Macromedia FreeHand)

Дополнительные навыки: Знаком с системой управления сайтами SMS Е107, установка и наполнение контентом.

Владею векторным редактором Corel Xara X, анимация графики во Flash, создание баннеров, создание контента для мобильных телефонов. Владею Front Page, - создание, верстка, изготовление контента сайта (графический и текстовой). Сопровождение, ведение и продвижение сайтов в сети, переписка с пользователями и заказчиками

Источники, на которых можно ознакомиться с моими работами:

http://artavaleha.com/

Владение языками:

Английский язык – базовые знания + словарь

Увлечения:

Сочинение текстового контента

Личные качества:

Усидчив, трудолюбив, исполнителен, склонен к творческой работе.

Дополнительные сведения:

Интересует творческая работа, как в коллективе, так и вне офиса компании (удаленная).