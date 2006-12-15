artavaleha

Образование:
Среднее общеобразовательное учреждение школа № 1024 (г. Москва)
1980 - 85 гг. – Заочный Народный Университет Искусств им. Крупской, факультет станковой живописи и графики (г. Москва)
Повышение квалификации, работа и обучение в мастерской З.Церетели, работа в творческой мастерской
Опыт работы:
Художник копировщик батиковой росписи тканей – г. Москва
1983-84 г - Внештатный художник издательство "Изобразительное искусство (г. Москва).
издательство "Министерство связи", "Воениздат", Издательство ЦК КПСС "Плакат (г. Москва).
Художник оформитель - декоратор Сеть универмагов "Богатырь" (г. Москва).
Кооператив "Ваш стиль" - Художник - декоратор, макетчик (г. Москва).
Кооператив "Д17И" руководитель творческой мастерской по созданию авторской, сувенирной продукции и керамической продукции (г. Москва).
Все сведения о датах, в трудовой книжке
Профессиональные навыки:
Живопись, ручной рисунок
Примеры живописи
Выполнение работ: выпиливание лобзиком, столярные работы, токарные работы по дереву, художественное вышивание, проектирование и создание авторских образцов сувенирной продукции из керамики.
Владение компьютером:
Основные программы: WORD, INTERNET Explorer, Outlook Express
Графические редакторы: (Adobe Photoshop CS, Corel Xara X (векторная) Painter, Macromedia FreeHand)
Дополнительные навыки: Знаком с системой управления сайтами SMS Е107, установка и наполнение контентом.
Владею векторным редактором Corel Xara X, анимация графики во Flash, создание баннеров, создание контента для мобильных телефонов. Владею Front Page, - создание, верстка, изготовление контента сайта (графический и текстовой). Сопровождение, ведение и продвижение сайтов в сети, переписка с пользователями и заказчиками
Источники, на которых можно ознакомиться с моими работами:
Владение языками:
Английский язык – базовые знания + словарь
Увлечения:
Сочинение текстового контента
Личные качества:
Усидчив, трудолюбив, исполнителен, склонен к творческой работе.
Дополнительные сведения:
Интересует творческая работа, как в коллективе, так и вне офиса компании (удаленная).