Портфолио - https://www.artcatherine.com

создание качественных интерьерных фотографий для Вашей рекламы, портфолио для демонстрации партнерам и будущим клиентам, для публикации на Вашем сайте и в социальных сетях, а так же для любой другой рекламы.​Предметная и портретная фотосьемка для журналов, рекламных компаний и билбордов.​Портретная съемка в студии, Вас или членов Вашей семьи на память или для публикации в социальных сетях. Бизнес-портреты, а так же фотосессии в городе. ​Предметная съемка - отдельных объектов, а так же рекламные и художественные композиции из групп предметов. ​При обращении опишите цель фотосъемки и ваши пожелания, а я предложу вам, как оптимально реализовать ваш проект с наилучшим результатом. Стоимость фотосъемки устанавливается после обсуждения всех деталей.