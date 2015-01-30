Арефьев Артем Сергеевич
Мужчина, 27 лет, родился 2 апреля 1987
+7 (961) 364-80-00
Проживает: Уфа
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Опыт работы —5 лет 1 месяц
Апрель 2013 — настоящее время
1 год 10 месяцев
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
Уфа, www.bancaintesa.ru
Региональный специалист по связям с общественностью и маркетингу
- Разработка маркетинговых мероприятий, стимулирующих рост продаж сектора МСБ и Retail;
- создание новостных поводов для СМИ;
- продвижение имиджа Банка на территории РБ путем непрямой рекламы;
- написание PR-текстов, работа со СМИ;
- медиапланирование;
- бюджетное планирование;
- документооборот.
Март 2010 — Август 2012
2 года 6 месяцев
ОАО "ИнвестКапиталБанк"
Республика Башкортостан, www.investcapitalbank.ru
Старший специалист отдела PR и рекламы
- ежемесячное составление медиа – плана по размещению рекламы банка на территории присутствия
головного офиса и дополнительных отделений: Уфа, Стерлитамак, Салават, Ишимбай,
Нефтекамск, Дюртюли, Октябрьский, Туймазы, Белебей;
- разработка концепций продвижения тех или иных продуктов или услуг банка: реклама
в прессе, сценарии аудио - , видеороликов, концепция наружной рекламы;
написание всех рекламных и PR-текстов: интервью, пресс – релизы, статьи, обзоры,
новости, поздравления (с материалами можно ознакомиться на сайте www.икб.рф);
- полное ведение корпоративной газеты «Персональный Банкир»: материалы, распространение,
логистика (электронный вариант газеты выложен также на сайте банка);
- контроль за элементами информационно – указательной системы (ЭИУС): изготовление
вывесок банка, ремонт вывесок, штендеров, табличек и прочего;
- личный PR топ – менеджмента;
- проведения event – мероприятий;
- работа с документацией: контроль закрытия оплат, составление и заключение договоров
с контрагентами.
Август 2009 — Декабрь 2009
5 месяцев
Имидж-Консультант
Республика Башкортостан, http://www.imkufa.ru/
Специалист продвижения проектов
- разработка концепции позиционирования Республики Башкортостан в Интернете;
- оценка состояния имиджа органищации – клиента;
- креатив: названия организаций, продуктов, акций, написание проектов продвижения
той или иной продукции в соответствии с целевой аудиторией.
Апрель 2009 — Июль 2009
4 месяца
ОАО "Башавтоком"
Республика Башкортостан, www.bashauto.com
Бренд-менеджер
- локализация федеральной рекламы автопроизводителя в Уфе;
- ежемесячное составление медиа – плана размещения рекламы в г. Уфа;
- контроль за проведением акций и других мероприятий;
- написание всех PR И рекламных текстов;
- разработка концепции рекламных материалов: макеты в прессу, аудио -, видеоролики
и прочее.
Образование
Высшее
2009
Уфимский государственный нефтяной технический университет
Связи с общественностью, Специалист по связям с общественностью
Ключевые навыки
Знание языков
Русский — родной
Английский — свободно владею
Дополнительная информация
Обо мне
- Знание организации отдела PR, рекламы и маркетинга полного цикла;
- знание рынка СМИ не только Уфы, но и всех основных городов РБ;
- контакты с первыми лицами СМИ;
- контакты с представителями гос.учреждений: ТПП РБ, НацБанк РБ.
- свободное владение английским языком;
- знание специфики работы в ведущем региональном банке Башкортостана;
- продвинутый пользователь ПК, знание всех основных программ, в т.ч. Corel
Draw, Photoshop;
- права кат. В, личный автомобиль.