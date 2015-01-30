Гуманитарий

Арефьев Артем Сергеевич

Мужчина, 27 лет, родился 2 апреля 1987

+7 (961) 364-80-00

[email protected]

Проживает: Уфа

Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия

Опыт работы —5 лет 1 месяц

Апрель 2013 — настоящее время

1 год 10 месяцев

БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Уфа, www.bancaintesa.ru

Региональный специалист по связям с общественностью и маркетингу

- Разработка маркетинговых мероприятий, стимулирующих рост продаж сектора МСБ и Retail;

- создание новостных поводов для СМИ;

- продвижение имиджа Банка на территории РБ путем непрямой рекламы;

- написание PR-текстов, работа со СМИ;

- медиапланирование;

- бюджетное планирование;

- документооборот.

Март 2010 — Август 2012

2 года 6 месяцев

ОАО "ИнвестКапиталБанк"

Республика Башкортостан, www.investcapitalbank.ru

Старший специалист отдела PR и рекламы

- ежемесячное составление медиа – плана по размещению рекламы банка на территории присутствия

головного офиса и дополнительных отделений: Уфа, Стерлитамак, Салават, Ишимбай,

Нефтекамск, Дюртюли, Октябрьский, Туймазы, Белебей;

- разработка концепций продвижения тех или иных продуктов или услуг банка: реклама

в прессе, сценарии аудио - , видеороликов, концепция наружной рекламы;

написание всех рекламных и PR-текстов: интервью, пресс – релизы, статьи, обзоры,

новости, поздравления (с материалами можно ознакомиться на сайте www.икб.рф);

- полное ведение корпоративной газеты «Персональный Банкир»: материалы, распространение,

логистика (электронный вариант газеты выложен также на сайте банка);

- контроль за элементами информационно – указательной системы (ЭИУС): изготовление

вывесок банка, ремонт вывесок, штендеров, табличек и прочего;

- личный PR топ – менеджмента;

- проведения event – мероприятий;

- работа с документацией: контроль закрытия оплат, составление и заключение договоров

с контрагентами.

Август 2009 — Декабрь 2009

5 месяцев

Имидж-Консультант

Республика Башкортостан, http://www.imkufa.ru/

Специалист продвижения проектов

- разработка концепции позиционирования Республики Башкортостан в Интернете;

- оценка состояния имиджа органищации – клиента;

- креатив: названия организаций, продуктов, акций, написание проектов продвижения

той или иной продукции в соответствии с целевой аудиторией.

Апрель 2009 — Июль 2009

4 месяца

ОАО "Башавтоком"

Республика Башкортостан, www.bashauto.com

Бренд-менеджер

- локализация федеральной рекламы автопроизводителя в Уфе;

- ежемесячное составление медиа – плана размещения рекламы в г. Уфа;

- контроль за проведением акций и других мероприятий;

- написание всех PR И рекламных текстов;

- разработка концепции рекламных материалов: макеты в прессу, аудио -, видеоролики

и прочее.

Образование

Высшее

2009

Уфимский государственный нефтяной технический университет

Связи с общественностью, Специалист по связям с общественностью

Ключевые навыки

Знание языков

Русский — родной

Английский — свободно владею

Дополнительная информация

Обо мне

- Знание организации отдела PR, рекламы и маркетинга полного цикла;

- знание рынка СМИ не только Уфы, но и всех основных городов РБ;

- контакты с первыми лицами СМИ;

- контакты с представителями гос.учреждений: ТПП РБ, НацБанк РБ.

- свободное владение английским языком;

- знание специфики работы в ведущем региональном банке Башкортостана;

- продвинутый пользователь ПК, знание всех основных программ, в т.ч. Corel

Draw, Photoshop;

- права кат. В, личный автомобиль.