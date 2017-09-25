Качество, гибкость и понимание в любом Вашем вопросе.

Здравствуйте!

УСЛУГИ:

создание сайтов с нуля «под ключ»;

адаптивная верстка сайтов (HTML5, CSS3, SCSS, Bootstrap);

натяжка верстки на CMS;

любые работы с CMS Wordpress;

front-end работы;

делаю правки, доработки и поддержку сайта;

есть люди и возможность предоставления услуг копи- и рерайтинга, наполнения сайта и других сопутствующих услуг.

Ссылка на мое резюме﻿ (выберите удобный для вас язык).

ФОРМА СОТРУДНИЧЕСТВА:

Все условия оговариваются.

ОПЛАТА:

Осуществляется разово или частями, практически любым удобным для Вас способом.

О СЕБЕ:

Сторонник качества во всем.

Отвечаю за сказанное и обещанное, в том числе за сроки.

ВО по специальности "Прикладная математика и информатика".

Доступен онлайн в рабочее время.

Вежливый и порядочный.

Буду рад сотрудничеству с Вами! Удачного дня!