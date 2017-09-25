Качество, гибкость и понимание в любом Вашем вопросе.
Здравствуйте!
УСЛУГИ:
- создание сайтов с нуля «под ключ»;
- адаптивная верстка сайтов (HTML5, CSS3, SCSS, Bootstrap);
- натяжка верстки на CMS;
- любые работы с CMS Wordpress;
- front-end работы;
- делаю правки, доработки и поддержку сайта;
- есть люди и возможность предоставления услуг копи- и рерайтинга, наполнения сайта и других сопутствующих услуг.
Ссылка на мое резюме (выберите удобный для вас язык).
ФОРМА СОТРУДНИЧЕСТВА:
Все условия оговариваются.
ОПЛАТА:
Осуществляется разово или частями, практически любым удобным для Вас способом.
О СЕБЕ:
Сторонник качества во всем.
Отвечаю за сказанное и обещанное, в том числе за сроки.
ВО по специальности "Прикладная математика и информатика".
Доступен онлайн в рабочее время.
Вежливый и порядочный.
Буду рад сотрудничеству с Вами! Удачного дня!