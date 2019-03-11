Смелый брендинг, современный дизайн сайтов для вашего бизнеса

Всем привет!

Меня зовут Артём, я графический и веб-дизайнер из Москвы. Мне 23 года, более 3-х лет опыта в дизайне, имею художественное образование, а также диплом "Графического дизайнера".

Также у меня своя команда состоящая из программистов, маркетолога, таргетолога и юриста

Упакуем Ваш бизнес с нуля (брендинг(нейминг, логотип, фирменный стиль), веб-сайт/лендинг, настройка рекламной кампании в Яндекс Директ, Facebook, Instagram, составление нужных договоров)

 Работаю по 50% предоплате

Для большего доверия друг к другу я беру предоплату. К сожалению был отрицательный опыт работы без предоплаты.

📞 Свяжитесь со мной

Телефон: +7(996) 447-48-57 (What's App)

E-mail: [email protected]

Skype: artist1496

Портфолио: behance.net/lucky_artist