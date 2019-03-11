Смелый брендинг, современный дизайн сайтов для вашего бизнеса
Всем привет!
Меня зовут Артём, я графический и веб-дизайнер из Москвы. Мне 23 года, более 3-х лет опыта в дизайне, имею художественное образование, а также диплом "Графического дизайнера".
Также у меня своя команда состоящая из программистов, маркетолога, таргетолога и юриста
Упакуем Ваш бизнес с нуля (брендинг(нейминг, логотип, фирменный стиль), веб-сайт/лендинг, настройка рекламной кампании в Яндекс Директ, Facebook, Instagram, составление нужных договоров)
Работаю по 50% предоплате
Для большего доверия друг к другу я беру предоплату. К сожалению был отрицательный опыт работы без предоплаты.
📞 Свяжитесь со мной
Телефон: +7(996) 447-48-57 (What's App)
E-mail: [email protected]
Skype: artist1496
Портфолио: behance.net/lucky_artist
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